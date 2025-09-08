Стиль как оружие: как старая проба Стива Бушеми покорила Тарантино и принесла ему роль в Бешеных псах

Американский актёр Стив Бушеми получил роль мистера Пинка в "Бешеных псах" случайно. Об этом он рассказал в эфире подкаста SmartLess.

Фото: commons.wikimedia.org by Rhododendrites, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Стив Бушеми

Изначально режиссёр Квентин Тарантино планировал сам играть эту роль. Однако он был готов рассмотреть других актёров при наличии сильного потенциала.

Кастинг-директор Ронни Ескель показал Тарантино старую пробу Бушеми. Актёр проходил прослушивание для фильма Нила Саймона, но не получил ту роль.

Тарантино впечатлил образ Бушеми с зализанными волосами и винтажной рубашкой.

"Я так и одевался. Это был только я", — отметил актёр.

Этот стиль сделал его похожим на преступника, что идеально подошло для роли.

Уточнения

Сти́вен Ви́нсент (Стив) Буше́ми (англ. Steven Vincent (Steve) Buscemi; род. 13 декабря 1957, Бруклин, Нью-Йорк, США) — американский актёр кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр.



«Бе́шеные псы» (англ. Reservoir Dogs) — независимый американский фильм и полнометражный дебют режиссёра Квентина Тарантино.

