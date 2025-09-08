Почему Софья Синицына не боится обнажённых сцен: смелое заявление актрисы

Актриса Софья Синицына объяснила причины своей любви к откровенным фотосессиям и обнажённым сценам в кино.
В интервью Grazia 30-летняя звезда раскрыла свои мотивы.
"Я нарцисс, и мне нравится, когда на меня смотрят. Если этого требует роль, почему нет? У меня нет смущения в этом вопросе", — заявила Синицына.
Она подчеркнула, что не видит ничего предосудительного в таких съёмках.
Актриса также рассказала об изменении жизненной позиции: "С возрастом, успехом, востребованностью ко мне пришёл длинный дофамин, и у меня сместился фокус на себя". По её словам, это придало уверенности и азарта.
Синицына регулярно сталкивается с критикой из-за откровенного контента. На замечания она реагирует с юмором, продолжая публиковать провокационные материалы.
Также актриса опровергла слухи о романах с Константином Богомоловым и Фёдором Бондарчуком. Ранее в Сети предполагали, что именно она стала причиной развода Бондарчука с Паулиной Андреевой.
Уточнения
Нарцисси́зм — свойство характера, заключающееся в чрезмерной самовлюблённости и самооценке — грандиозности, в большинстве случаев не соответствующей действительности.
