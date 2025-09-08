Аглая Тарасова попала под следствие, но её гонорары всё равно впечатляют: сколько зарабатывает актриса

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Актриса Аглая Тарасова зарабатывает до 300 тысяч рублей за один съёмочный день.

Аглая Тарасова
Фото: instagram by личный аккаунт Аглаи Тарасовой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аглая Тарасова

По информации продюсера одного из кинопроектов, Тарасова выборочно относится к проектам из-за большого количества предложений. При длительных съёмках стоимость смены уменьшается, но общий гонорар достигает значительных сумм.

Как пишет kp.ru, за полный проект актриса получает от 9 до 18 миллионов рублей. Размер вознаграждения зависит от особенностей работы и индивидуальных условий контракта.

Помимо съёмок, Тарасова зарабатывает на рекламных контрактах. Ранее она была лицом кампаний косметического бренда и сотового оператора.

Напомним, 3 сентября актрису задержали в аэропорту Домодедово с вейпом, содержащим запрещённые вещества. В отношении неё возбудили уголовное дело о контрабанде, которое предусматривает до семи лет лишения свободы. Суд избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий.

Уточнения

Да́рья-Агла́я Ви́кторовна Тара́сова (род. 18 апреля 1994, Санкт-Петербург) — российская киноактриса. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
