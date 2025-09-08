Киллиан Мёрфи выдохнул: вот почему актёр рад отсутствию в новом фильме Нолана

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Киллиан Мёрфи отреагировал на отсутствие в актёрском составе новой работы Кристофера Нолана "Одиссея". Актёр, ранее успешно сотрудничавший с режиссёром, сделал неожиданное признание.

Мёрфи заявил, что испытывает облегчение от того, что не будет участвовать в масштабном проекте.

"У меня есть некое облегчение от упущенного. Не могу дождаться, чтобы посмотреть фильм", — отметил актёр.

При этом Мёрфи подчеркнул уникальность режиссёрского таланта Нолана. По его словам, только Нолан способен реализовать столь амбициозный проект как экранизация "Одиссеи".

Премьера картины запланирована на 17 июля 2026 года. В звёздный состав вошли Мэтт Дэймон, Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон и другие известные актёры.

Ки́ллиан Мерфи (англ. Cillian Murphy; род. 25 мая 1976) — ирландский актёр и музыкант, работающий в театре, кино и на телевидении.

Сэр Кри́стофер Эдвард Но́лан (англ. Sir Christopher Edward Nolan; род. 30 июля 1970, Лондон) — британский и американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

