1:04
Кино

Французский режиссёр Люк Бессон признал исключительный уровень российской актёрской школы.

Люк Бессон
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Люк Бессон

В интервью "Ведомостям" он подчеркнул её значительное влияние на мировой кинематограф. Бессон заявил, что российская школа "точно очень хороша".

Особые похвалы режиссёра достались Александру Петрову. Они вместе работали над боевиком "Анна" в 2019 году. Бессон отметил профессионализм и глубину исполнения российского актёра.

Он провёл параллель между российскими артистами и легендами Голливуда.

"Российские актёры обладают богатым культурным багажом и невероятной трудоспособностью", — заявил Бессон.

Он также выразил восхищение фильмами Андрея Тарковского.

При этом режиссёр критически оценил современных французских актёров. По его словам, они уступают российским и американским коллегам в упорстве. Исключение Бессон сделал лишь для французских актрис, назвав их "настоящими труженицами". 

Уточнения

Люк Поль Морис Бессон (фр. Luc Paul Maurice Besson; род. 18 марта 1959[…], XV округ Парижа) — французский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер и писатель.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
