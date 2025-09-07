Люк Бессон в восторге от русских актёров: вот что заставило его изменить мнение о Голливуде

Кино

Французский режиссёр Люк Бессон признал исключительный уровень российской актёрской школы.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Люк Бессон

В интервью "Ведомостям" он подчеркнул её значительное влияние на мировой кинематограф. Бессон заявил, что российская школа "точно очень хороша".

Особые похвалы режиссёра достались Александру Петрову. Они вместе работали над боевиком "Анна" в 2019 году. Бессон отметил профессионализм и глубину исполнения российского актёра.

Он провёл параллель между российскими артистами и легендами Голливуда.

"Российские актёры обладают богатым культурным багажом и невероятной трудоспособностью", — заявил Бессон.

Он также выразил восхищение фильмами Андрея Тарковского.

При этом режиссёр критически оценил современных французских актёров. По его словам, они уступают российским и американским коллегам в упорстве. Исключение Бессон сделал лишь для французских актрис, назвав их "настоящими труженицами".

Уточнения

Люк Поль Морис Бессон (фр. Luc Paul Maurice Besson; род. 18 марта 1959[…], XV округ Парижа) — французский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер и писатель.

