Люк Бессон в восторге от русских актёров: вот что заставило его изменить мнение о Голливуде

Французский режиссёр Люк Бессон признал исключительный уровень российской актёрской школы.
В интервью "Ведомостям" он подчеркнул её значительное влияние на мировой кинематограф. Бессон заявил, что российская школа "точно очень хороша".
Особые похвалы режиссёра достались Александру Петрову. Они вместе работали над боевиком "Анна" в 2019 году. Бессон отметил профессионализм и глубину исполнения российского актёра.
Он провёл параллель между российскими артистами и легендами Голливуда.
"Российские актёры обладают богатым культурным багажом и невероятной трудоспособностью", — заявил Бессон.
Он также выразил восхищение фильмами Андрея Тарковского.
При этом режиссёр критически оценил современных французских актёров. По его словам, они уступают российским и американским коллегам в упорстве. Исключение Бессон сделал лишь для французских актрис, назвав их "настоящими труженицами".
Уточнения
Люк Поль Морис Бессон (фр. Luc Paul Maurice Besson; род. 18 марта 1959[…], XV округ Парижа) — французский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер и писатель.
