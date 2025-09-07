Тайны Vogue: Анна Винтур рассказала о своём уходе, преемнице и Дьяволе носит Prada

Анна Винтур покинула пост главного редактора американского Vogue после 37 лет работы. Свой уход она прокомментировала в интервью The New Yorker.

Фото: commons.wikimedia.org by UKinUSA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Анна Винтур

2 сентября она представила свою преемницу — Хлою Маль. Винтур тепло отозвалась о новом главном редакторе.

"Хлоя всегда демонстрировала наиболее ясное видение и предлагала оригинальные идеи", — заявила Винтур.

Она подчеркнула, что не намерена контролировать решения Маль.

По словам Винтур, слухи о её тотальном контроле сильно преувеличены, так как невозможно уследить за всеми версиями Vogue. Она добавила, что полагается на команду редакторов.

Винтур также высказалась о фильме "Дьявол носит Prada". Несмотря на первоначальные опасения индустрии, картина ей понравилась.

"Фильм оказался смешным и остроумным", — призналась Винтур.

Своё решение уйти она объяснила желанием передать бразды правления новому поколению.

Уточнения

Дама Анна Винтур (англ. Anna Wintour, род. 3 ноября 1949, Лондон) — британская журналистка, главный редактор американского издания журнала Vogue с 1988 по 2025 год.



«Дьявол носит Prada» (англ The Devil Wears Prada) — комедийная драма режиссёра Дэвида Френкеля по одноимённой книге Лорен Вайсбергер, рассказывающая о девушке, попавшей на работу в один из наиболее влиятельных модных журналов.

