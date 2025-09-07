Раскрыты кинопредпочтения Путина: что смотрит президент в перелётах

Президент России Владимир Путин отдаёт предпочтение документальным и историческим фильмам. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Заявление было сделано на полях Восточного экономического форума.
По словам представителя Кремля, глава государства смотрит кино во время перелётов и переездов.
"Он использует иногда время во время перелётов, переездов для просмотра", — цитирует Пескова ТАСС.
Пресс-секретарь отметил, что Путину в основном нравятся картины российского производства. При этом у президента нечасто выпадает возможность для просмотра фильмов и сериалов из-за напряжённого рабочего графика.
Уточнения
Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель.
