Сидни Суини в роли боксёрши: критики в восторге от игры, но не от сценария

Биографическая драма "Кристи" с Сидни Суини в роли знаменитой боксёрши Кристи Мартин получила первые оценки обозревателей. На агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг ленты составляет 64%, на Metacritic — 65 баллов из 100.
Кинокритики единогласно высоко оценили актёрскую работу Суини. По их мнению, актриса убедительно перевоплотилась в образ спортсменки. Однако сценарная часть картины вызвала вопросы у рецензентов.
Многие отметили, что фильм режиссёра Дэвида Мишо предлагает поверхностный взгляд на сложную личность Мартин. Повествование балансирует между лёгкостью и излишней драматизацией, не раскрывая характер героини полноценно.
"Блестящая игра Суини заслуживала более глубокого сценария. Вместо полноценного портрета зритель получает лишь его эскиз", — пишет один из критиков.
Фильм рассказывает о карьере чемпионки мира в полусреднем весе, которая выступала на ринге с 1989 по 2012 год.
Уточнения
Си́дни Бе́рнис Суи́ни (англ. Sydney Bernice Sweeney; род. 12 сентября 1997) — американская актриса.
«Кристи» (англ Christy) — предстоящая американская биографическая спортивная драма о бывшей профессиональной боксёрше Кристи Мартин, роль которой исполнит Сидни Суини.
