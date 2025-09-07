Сидни Суини в роли боксёрши: критики в восторге от игры, но не от сценария

Биографическая драма "Кристи" с Сидни Суини в роли знаменитой боксёрши Кристи Мартин получила первые оценки обозревателей. На агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг ленты составляет 64%, на Metacritic — 65 баллов из 100.

Фото: commons.wikimedia.org by Jay Dixit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сидни Суини

Кинокритики единогласно высоко оценили актёрскую работу Суини. По их мнению, актриса убедительно перевоплотилась в образ спортсменки. Однако сценарная часть картины вызвала вопросы у рецензентов.

Многие отметили, что фильм режиссёра Дэвида Мишо предлагает поверхностный взгляд на сложную личность Мартин. Повествование балансирует между лёгкостью и излишней драматизацией, не раскрывая характер героини полноценно.

"Блестящая игра Суини заслуживала более глубокого сценария. Вместо полноценного портрета зритель получает лишь его эскиз", — пишет один из критиков.

Фильм рассказывает о карьере чемпионки мира в полусреднем весе, которая выступала на ринге с 1989 по 2012 год.

Си́дни Бе́рнис Суи́ни (англ. Sydney Bernice Sweeney; род. 12 сентября 1997) — американская актриса.



«Кристи» (англ Christy) — предстоящая американская биографическая спортивная драма о бывшей профессиональной боксёрше Кристи Мартин, роль которой исполнит Сидни Суини.

