Джармуш, Дуэйн Джонсон и русский дебют: кто забрал главные награды Венеции

Главный приз 82-го Венецианского кинофестиваля "Золотой лев" присудили американскому режиссёру Джиму Джармушу.

Фото: commons.wikimedia.org by Bart ryker, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Венецианский кинофестиваль

Его драмеди "Отец, мать, сестра, брат" стало лучшим фильмом смотра. Картина, первая за шесть лет у автора, объединила звёздный состав актёров. Лента состоит из трёх новелл, исследующих сложные отношения в семье.

Гран-при жюри увезла картина "Голос Хинд Раджаб". Награду за лучшую режиссуру получил Бенни Сафди за работу с Дуэйном Джонсоном в "Крушащей машине".

Приз за лучший дебютный фильм достался российскому режиссёру Насте Коркия. Её картина "Короткое лето" отмечена премией Луиджи Ди Лаурентиса. Лента рассказывает о детстве девочки на фоне новостей о Чеченской войне.

Коркия является ученицей Бакура Бакурадзе и выпускницей МГУ.

"Для меня эта история о памяти и тихих личных трагедиях", — отметила режиссёр.

Сейчас она живёт между Германией и Францией.

Лучшим актёром назван итальянец Тони Сервилло, а лучшей актрисой — Синь Чжилэй из Китая. Награды в параллельных программах получили фильмы "В пути" и "Песни забытых деревень".

Уточнения

Джеймс Ро́берт Джа́рмуш (англ. James Robert Jarmusch; род. 22 января 1953, Кайахога-Фолс, Огайо, США) — американский кинорежиссёр, сценарист и музыкант.





Венецианский международный кинофестиваль (итал. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, вен. Mostra internasionał de'l arte sinematografega) — старейший международный кинофестиваль мира, основан в 1932 году по инициативе итальянского диктатора Бенито Муссолини, ежегодно проводится на острове Лидо с 1934 года (за исключением 1943—1945 и 1973—1978) во второй половине года (чаще в августе-сентябре).

