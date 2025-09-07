Восемь с половиной по-голливудски: что общего у Феллини и новой комедии с Джорджем Клуни

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:31
Кино

В новой комедии Ноа Баумбака "Джей Келли" Джордж Клуни исполняет роль популярнейшего актёра, и временами кажется, что Клуни играет самого себя. Герой сталкивается с проблемами в отношениях с дочерями, верным агентом и собственными карьерными амбициями. Как сообщает "Кинопоиск", фильм получился лишённым некоторой остроты.

Джордж Клуни
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Vlasaty, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Джордж Клуни

Главный герой Джей Келли после неожиданной встречи с другом юности решает переосмыслить свои жизненные приоритеты. Он изменяет своему принципу избегать ретроспектив и соглашается на чествование на кинофестивале в Тоскане. Вместе с ним отправляются его менеджер Рон (Адам Сэндлер) и пиарщица Лиз (Лора Дерн), а также младшая дочь (Грейс Эдвардс), которая собирается в путешествие по Европе с друзьями.

В этом фильме режиссёр пытается создать нечто похожее на "Восемь с половиной" Федерико Феллини, но делает это через призму истории актёра, что позволяет ему избежать прямого самоанализа. Сюжет, в котором герой отправляется на своё чествование и вспоминает прошлое, вызывает ассоциации и с другой классикой, такой как "Земляничная поляна" Ингмара Бергмана.

Тем не менее, в отличие от поэтических лабиринтов упомянутых фильмов, здесь акцент сделан на более понятные и доступные идеи. Главная мысль заключается в том, что актёр, играя других, избегает быть самим собой.

Уточнения

Джордж Ти́моти Клу́ни (англ. George Timothy Clooney; род. 6 мая 1961, Лексингтон, Кентукки, США) — американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, предприниматель и активист.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
