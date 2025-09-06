Раст Коул снова в деле? Макконахи назвал главное условие для возвращения в Настоящий детектив

Мэттью Макконахи прокомментировал возможное возвращение во вселенную "Настоящего детектива".

Фото: commons.wikimedia.org by All-Pro Reels from District of Columbia, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Мэттью Макконахи

Оскароносный актёр заявил о готовности вновь сыграть роль Раста Коула при условии получения сильного сценария.

"Мы сделали всё как нужно в первом сезоне. Но если появится сценарий, как тот первый, с такими же огнём и оригинальностью, я бы вернулся к своей роли", — заявил Макконахи.

Он также положительно отозвался о возможном участии Николас Кейджа в проекте.

Актёр особо отметил уникальность своего персонажа: "У Раста Коула была склонность к монологам. Он говорил обо всём, что было у него внутри, и ему было всё равно, слушаешь ты или нет. В этом есть и свобода".

Параллельно стало известно, что Макконахи уже сотрудничает с создателем "Настоящего детектива" Ником Пиццолатто над новым сериалом. Ближайшей работой актёра станет драма "Потерянный автобус" о пожарах в Калифорнии, премьера которой запланирована на 19 сентября.

Уточнения

Мэ́ттью Дэ́вид МакКо́нахи (англ. Matthew David McConaughey; род. 4 ноября 1969, Ювалде, Техас, США) — американский актёр и продюсер.



«Настоя́щий детекти́в» (англ. True Detective) — американский телесериал-антология в жанре процедурной драмы (либо криминальной драмы), транслируемый с 12 января 2014 года на кабельном телеканале HBO. Создатель и автор сценария — Ник Пиццолатто.

