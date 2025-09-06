Леброн Джеймс раскрыл главные кинофавориты: что смотрит звезда НБА

Леброн Джеймс назвал свои любимые фильмы во время выступления на YouTube-канале Letterboxd. Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" выделил четыре кинокартины, оказавшие на него особое влияние.

Фото: flickr.com by Keith Allison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Американский баскетболист Леброн Джеймс

В список вошли криминальная сага "Славные парни" Мартина Скорсезе, первые две части "Крёстного отца" Фрэнсиса Форда Копполы, классическая комедия "Поездка в Америку" и исторический эпос "Гладиатор".

"Эти фильмы стали для меня источником вдохновения как в жизни, так и в карьере", — подчеркнул Джеймс.

Баскетболист отметил, что особенно ценит в кино сильные характеры и повествование о преодолении.

Сам Леброн имеет обширный кинематографический опыт — более 20 ролей в кино и телепроектах. Он также является владельцем продюсерской компании SpringHill Company, занимающейся созданием контента для различных платформ.

В прошлом сезоне НБА звездный форвард продемонстрировал высокую результативность, набирая в среднем 24,5 очка за игру при 7,9 подборах и 8 передачах.

Лебро́н Рэ́ймон Дже́ймс (англ. LeBron Raymone James; род. 30 декабря 1984[…], Акрон, Саммит, Огайо, США) — американский баскетболист, играющий на позиции лёгкого и тяжёлого форварда.

