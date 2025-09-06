Михалков обрушился на Оскар: премия превратилась в инструмент идеологии

Никита Михалков на Восточном экономическом форуме заявил, что американская кинопремия "Оскар" превратилась в "премию обкома".

Фото: en.kremlin.ru by The Kremlin, Moscow, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Никита Михалков

По словам режиссёра, она стала инструментом идеологического влияния вместо оценки кинематографических заслуг.

Михалков, сам являющийся обладателем "Оскара" за фильм "Утомлённые солнцем", подчеркнул, что в прошлом премия оценивала кино как искусство.

"Тогда всё-таки ещё оценивалось кино, а не идеология в чистом виде. На сегодняшний день это исчезло", — приводит его слова РИА Новости.

Режиссёр также добавил, что современный кинематограф стал "чистым продуктом бизнеса" с шаблонными типажами и ситуациями.

Ранее, в июле, Михалков уже заявлял, что российские фильмы могут получить "Оскар" только за унижение страны, и призывал не выдвигать отечественные ленты на эту премию.

Уточнения

Ники́та Серге́евич Михалко́в (род. 21 октября 1945, Москва, СССР) — советский и российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, предприниматель, блогер, певец, ютубер.

