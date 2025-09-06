Рейнольдс против ребёнка: стал известен жёсткий диалог на красной дорожке

Райан Рейнольдс столкнулся с критикой после инцидента на Международном кинофестивале в Торонто. Актёр грубо общался с юным репортёром телеканала CTV на красной дорожке.
Рейнольдс резко прервал приветствие мальчика, предложив сразу перейти к вопросам. Юный журналист спросил о завтраке в сети Tim Hortons, несмотря на неловкую ситуацию. Ответ актёра содержал саркастичный комментарий о письме повару.
Видео моментально распространилось в социальных сетях. Пользователи раскритиковали поведение звезды, используя резкие оценки. Один из комментариев гласил: "Это отвратительно — так вести себя с ребёнком".
Некоторые зрители предположили, что Рейнольдс пытался пошутить, а его слова были вырваны из контекста. Инцидент произошёл во время промо-тура актёра в рамках кинофестиваля.
Уточнения
Ра́йан Ро́дни Ре́йнольдс (англ. Ryan Rodney Reynolds; род. 23 октября 1976[…], Ванкувер, Британская Колумбия, Канада) — канадско-американский актёр и кинопродюсер.
