Рейнольдс против ребёнка: стал известен жёсткий диалог на красной дорожке

Райан Рейнольдс столкнулся с критикой после инцидента на Международном кинофестивале в Торонто. Актёр грубо общался с юным репортёром телеканала CTV на красной дорожке.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Райан Рейнольдс

Рейнольдс резко прервал приветствие мальчика, предложив сразу перейти к вопросам. Юный журналист спросил о завтраке в сети Tim Hortons, несмотря на неловкую ситуацию. Ответ актёра содержал саркастичный комментарий о письме повару.

Видео моментально распространилось в социальных сетях. Пользователи раскритиковали поведение звезды, используя резкие оценки. Один из комментариев гласил: "Это отвратительно — так вести себя с ребёнком".

Некоторые зрители предположили, что Рейнольдс пытался пошутить, а его слова были вырваны из контекста. Инцидент произошёл во время промо-тура актёра в рамках кинофестиваля.

Ра́йан Ро́дни Ре́йнольдс (англ. Ryan Rodney Reynolds; род. 23 октября 1976[…], Ванкувер, Британская Колумбия, Канада) — канадско-американский актёр и кинопродюсер.



