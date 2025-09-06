За кулисами магии: вот какой фильм о Гарри Поттере Дэниел Рэдклифф считает своим позором

Миллионы поклонников по всему миру обожают сагу о юном волшебнике Гарри Поттере, и многие из нас готовы пересматривать фильмы снова и снова, однако, как оказалось, у самого исполнителя главной роли Дэниела Рэдклиффа есть свои претензии к одной из частей этой истории.

Выбрать любимый фильм из серии "Гарри Поттер" — задача не из лёгких, ведь каждый из них по-своему уникален и очарователен, но для Дэниела Рэдклиффа ответ на этот вопрос, а также на вопрос о наименее любимом фильме, вполне однозначен.

Однажды актёр признался, что больше всего его раздражает картина "Гарри Поттер и принц-полукровка", вышедшая на экраны в 2009 году.

"Я не очень хорош в этом фильме. Просто ненавижу его. Моя игра очень однобока, и я вижу, что стал в тот момент самодовольным. То, что я пытался сделать, просто не сработало", — приводит слова Рэдклиффа The VOICE.

В то же время своей работой в предыдущей части франшизы "Гарри Поттер и Орден Феникса" (2007) Дэниел остался очень доволен. По его мнению, именно в этом фильме наиболее ярко проявился его актёрский рост и прогресс.

