Путешествие во времени: как фильм Холоп-3 перенесёт нас в эпоху Петра Первого

Актриса Кристина Асмус приоткрыла тайны со съёмок третьей части нашумевшей комедии "Холоп".
Кристина Асмус поделилась кадрами, на которых предстала в образе героини фильма "Холоп-3", съёмки которого уже стартовали.
"По сюжету супруги Лена и Борис (Кристина Асмус и Павел Прилучный) на грани развода и продажи семейного бизнеса. Их дети (Виталия Корниенко и Степан Шевяков) хотят спасти положение и обращаются к Грише и его команде", — гласит описание сюжета комедийной картины.
Создатели фильма раскрывают карты и сообщают, что теперь герои фильма оказываются в России времён Петра I. Супругов ждут морские приключения, которые должны им помочь переосмыслить свою жизнь.
Режиссёром фильма стал Клим Шипенко. Полюбившийся зрителям Милош Бикович тоже играет. Кроме того, к команде присоединяется актриса Анна Чиповская.
Уточнения
Холо́пство — состояние несвободного населения в Киевской, Удельной Руси и Русском государстве.
