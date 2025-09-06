Путешествие во времени: как фильм Холоп-3 перенесёт нас в эпоху Петра Первого

Актриса Кристина Асмус приоткрыла тайны со съёмок третьей части нашумевшей комедии "Холоп".

Актёр Павел Прилучный и актриса Кристина Асмус

Кристина Асмус поделилась кадрами, на которых предстала в образе героини фильма "Холоп-3", съёмки которого уже стартовали.

"По сюжету супруги Лена и Борис (Кристина Асмус и Павел Прилучный) на грани развода и продажи семейного бизнеса. Их дети (Виталия Корниенко и Степан Шевяков) хотят спасти положение и обращаются к Грише и его команде", — гласит описание сюжета комедийной картины.

Создатели фильма раскрывают карты и сообщают, что теперь герои фильма оказываются в России времён Петра I. Супругов ждут морские приключения, которые должны им помочь переосмыслить свою жизнь.

Режиссёром фильма стал Клим Шипенко. Полюбившийся зрителям Милош Бикович тоже играет. Кроме того, к команде присоединяется актриса Анна Чиповская.

