Путешествие во времени: как фильм Холоп-3 перенесёт нас в эпоху Петра Первого

1:07
Кино

Актриса Кристина Асмус приоткрыла тайны со съёмок третьей части нашумевшей комедии "Холоп".

Актёр Павел Прилучный и актриса Кристина Асмус
Фото: Инстаграм Кристины Асмус by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актёр Павел Прилучный и актриса Кристина Асмус

Кристина Асмус поделилась кадрами, на которых предстала в образе героини фильма "Холоп-3", съёмки которого уже стартовали.

"По сюжету супруги Лена и Борис (Кристина Асмус и Павел Прилучный) на грани развода и продажи семейного бизнеса. Их дети (Виталия Корниенко и Степан Шевяков) хотят спасти положение и обращаются к Грише и его команде", — гласит описание сюжета комедийной картины.

Создатели фильма раскрывают карты и сообщают, что теперь герои фильма оказываются в России времён Петра I. Супругов ждут морские приключения, которые должны им помочь переосмыслить свою жизнь. 

Режиссёром фильма стал Клим Шипенко. Полюбившийся зрителям Милош Бикович тоже играет. Кроме того, к команде присоединяется актриса Анна Чиповская. 

Ранее набравшая в весе Кристина Асмус рассказала, как пытается худеть.

Холо́пство — состояние несвободного населения в Киевской, Удельной Руси и Русском государстве.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Новости спорта
Красота и стиль
Наука и техника
Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.

Волосы против возраста: секретный список оттенков, которые превращают седину в главный тренд сезона
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
