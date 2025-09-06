Сухорукова в Брате озвучил актёр с идентичным голосом: у Балабанова была на это причина

Культовый фильм "Брат" стал настоящей классикой российского кино, и многие зрители уверены, что знают его наизусть, однако есть один интересный нюанс, который не все замечают: в ленте множество персонажей говорят чужими голосами.

Фото: commons.wikimedia.org by Yakov Fedorov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Виктор Сухоруков

Этот приём был тщательно продуман режиссёром Алексеем Балабановым. Он не просто заменял голоса актёров, потому что они ему не нравились. Наоборот, Балабанов создавал своих героев как конструктор, комбинируя внешность одного актёра с голосом другого. Если голос звучал не так, как режиссёр задумывал, он заменял его на этапе монтажа. Это позволяло ему избавиться от ненужных актёрских "отсебятин" и добиться идеального звучания.

Например, таксист в Нью-Йорке, сыгранный Романом Токарем, говорит голосом Юрия Стоянова, а мать братьев Багровых, которую сыграла Татьяна Захарова, озвучена Ниной Усатовой. Даже эпизодические персонажи, такие как охранники и бандиты, звучат не своими голосами.

Однако наиболее удивительная история связана с Виктором Сухоруковым, который сыграл Татарина. Несмотря на то что его игра была яркой и запоминающейся, его голос был заменён на голос актера Алексея Полуяна. Интересно, что их голоса очень похожи, различить их в фильме довольно сложно. Балабанов считал, что голос Сухорукова звучал слишком мягко для образа бандита, и именно Полуян мог добавить необходимую жёсткость.

Интересно, что в другой ленте Балабанова — "Груз 200" — ситуация меняется: Сухоруков озвучивает Полуяна. Таким образом, два актёра фактически поменялись голосами в фильмах Балабанова, сообщает "Киноафиша".

Ви́ктор Ива́нович Сухору́ков (род. 10 ноября 1951, Орехово-Зуево, Московская область, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа; народный артист Российской Федерации (2008).

