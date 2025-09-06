Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот витамин оказался не только спасением для костей: его дефицит ломает сон и дарит бессонные ночи
Вчера — удобство, сегодня — угроза: почему багажник на крыше превратился в проблему
Картофельное пюре как шёлк: австрийский шеф открыл главный секрет идеальной текстуры
Финансовый сектор атакуют: ЛДПР предлагает забрать у банков львиную долю прибыли
Лосьон перед сывороткой: что это, зачем он нужен и какие ошибки чаще всего совершают
Сантиметр смерти для чеснока: садоводы годами теряют урожай из-за этой простой мелочи
Кровавая луна сентября: где можно увидеть финальное лунное затмение этого года
Этот простой совет поможет отдохнуть в самолёте: проверьте перед полётом
Когда приручённые становятся врагами: обезьяны начали войны против людей — эволюция на глазах

Сухорукова в Брате озвучил актёр с идентичным голосом: у Балабанова была на это причина

1:50
Кино

Культовый фильм "Брат" стал настоящей классикой российского кино, и многие зрители уверены, что знают его наизусть, однако есть один интересный нюанс, который не все замечают: в ленте множество персонажей говорят чужими голосами.

Виктор Сухоруков
Фото: commons.wikimedia.org by Yakov Fedorov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Виктор Сухоруков

Этот приём был тщательно продуман режиссёром Алексеем Балабановым. Он не просто заменял голоса актёров, потому что они ему не нравились. Наоборот, Балабанов создавал своих героев как конструктор, комбинируя внешность одного актёра с голосом другого. Если голос звучал не так, как режиссёр задумывал, он заменял его на этапе монтажа. Это позволяло ему избавиться от ненужных актёрских "отсебятин" и добиться идеального звучания.

Например, таксист в Нью-Йорке, сыгранный Романом Токарем, говорит голосом Юрия Стоянова, а мать братьев Багровых, которую сыграла Татьяна Захарова, озвучена Ниной Усатовой. Даже эпизодические персонажи, такие как охранники и бандиты, звучат не своими голосами.

Однако наиболее удивительная история связана с Виктором Сухоруковым, который сыграл Татарина. Несмотря на то что его игра была яркой и запоминающейся, его голос был заменён на голос актера Алексея Полуяна. Интересно, что их голоса очень похожи, различить их в фильме довольно сложно. Балабанов считал, что голос Сухорукова звучал слишком мягко для образа бандита, и именно Полуян мог добавить необходимую жёсткость.

Интересно, что в другой ленте Балабанова — "Груз 200" — ситуация меняется: Сухоруков озвучивает Полуяна. Таким образом, два актёра фактически поменялись голосами в фильмах Балабанова, сообщает "Киноафиша".

Уточнения

Ви́ктор Ива́нович Сухору́ков (род. 10 ноября 1951, Орехово-Зуево, Московская область, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа; народный артист Российской Федерации (2008).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Четыре вершины, где богам угоднее смерть альпиниста, чем его победа
Наука и техника
Четыре вершины, где богам угоднее смерть альпиниста, чем его победа
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Красота и стиль
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Популярное
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике

Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.

Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Волосы против возраста: секретный список оттенков, которые превращают седину в главный тренд сезона
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Самый живучий миф бьюти-индустрии: почему ногти не дышат и зачем нас заставляют верить в обратное
Самый живучий миф бьюти-индустрии: почему ногти не дышат и зачем нас заставляют верить в обратное
Последние материалы
Ужас в дворах США: зомби-белки из ужастика, стали реальностью — выглядят страшнее любого кино
Недвижимость дочери экс-руководителя снова в продаже: кто осмелится купить квартиру
Тревога душит сильнее работы: эти техники дыхания снимут стресс без лекарств и побочных эффектов
Секрет хрустящего урожая: превращаем помидоры в чипсы без капли масла — готовим дома
Проклятый остров Спайк: как тюрьма XVIII века стала главной туристической жемчужиной Ирландии
Космическая паутина: учёные раскрыли слабость первых магнитных полей во Вселенной
Домодедовский суд принял решение: вот что теперь запрещено Аглае Тарасовой
Осень меняет дом быстрее, чем календарь: тепло и уют приходят вместе с текстилем
Если вы сможете пройти этот 3-минутный тест на лестнице, ваше сердце на десятилетия моложе, чем вы
Лучшие средства от шелушения и сухости кожи лица — гид по уходу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.