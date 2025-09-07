3-я улица Строителей — вымысел: где на самом деле жили главные герои Иронии судьбы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:17
Кино

Каждый год миллионы людей с удовольствием пересматривают любимую новогоднюю комедию "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", и каждый раз нас завораживает знакомый адрес: "3-я улица Строителей, дом 25, квартира 12", однако, как оказалось, такого места никогда не было в Москве и в Ленинграде, это всего лишь выдумка сценаристов. Все ключевые сцены фильма снимались на другой улице.

Новогодний интерьер
Фото: flickr.com by Alexander Baranov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Новогодний интерьер

Как сообщает "Киноафиша", квартира главного героя Жени Лукашина находилась на проспекте Вернадского, дом 125, а квартира его возлюбленной Нади Шевелёвой располагалась на той же улице в доме № 113. Самые внимательные зрители могут без труда узнать московские пейзажи: улицу Новаторов и даже церковь в Тропарёве. Таким образом, "ленинградская квартира" из фильма на самом деле оказалась обычным московским интерьером.

Знаменитая баня, где друзья Лукашина отмечали Новый год, — это не легендарные "Сандуны". Съёмочная группа воссоздала этот интерьер прямо на "Мосфильме", взяв за основу детали из настоящих "Сандунов", а лавки и стеклянные блоки были позаимствованы из вестибюля самой студии.

Уточнения

«Иро́ния судьбы́ и́ли С лёгким па́ром » — советский двухсерийный телевизионный художественный фильм, поставленный режиссёром Эльдаром Рязановым в 1975 году и впервые показанный 1 января 1976 года на Первой программе ЦТ СССР.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
