Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Искра из выхлопа может стоить слишком дорого: когда опасна заправка с заведённым двигателем
Осенний отпуск в Азии: одна ошибка — и отдых обернётся разочарованием
Секрет здоровой спины ребенка: всего 4 правила, которые должен знать каждый родитель
Маленький монстр в ухе: почему мы боимся этой редкой, но возможной ситуации
Акулы-призраки вооружают лоб зубами: жуткие приспособления перевернут представления о морских монстрах
Эти лодочки съедают быстрее, чем они остывают — рецепт хачапури по-аджарски для гурманов
50 на 50? Юань наступает, но рубль держит оборону в международных платежах
Один стакан — и туалет сияет так, будто его никогда не использовали
Розы оживут после зимы, если сделать один неожиданный шаг

Секретная татуировка и акцент Эминема: узнайте восемь неожиданных фактов о Джейкобе Элорди

2:28
Кино

После триумфального перевоплощения в Элвиса Пресли в фильме Софии Копполы "Присцилла: Элвис и я" Джейкоб Элорди оказался в центре внимания. Этот 25-летний австралийский актёр, чей рост составляет внушительные 195 сантиметров, уже успел завоевать сердца многих, встречаясь с такими звёздами, как Зои Кинг, Зендея и Кайя Гербер. Но что скрывается за его обаятельной внешностью и стремительной карьерой? The Voice приоткрыл завесу тайны. Давайте узнаем несколько неожиданных фактов о Джейкобе.

Джейкоб Элорди
Фото: commons.wikimedia.org by Harald Krichel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Джейкоб Элорди

От пиратских кораблей до голливудских драм:

  • Первый шаг в кино: прежде чем стать звездой, Джейкоб Элорди мелькнул в массовке фильма "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" (2017). Это стало его первым опытом работы на съёмочной площадке.
  • Цена роли в "Эйфории": на съёмках популярного сериала "Эйфория" Джейкоб получил сотрясение мозга. В одной из сцен, где он играл с Эриком Дэйном (исполнителем роли его отца), актёры решили полностью погрузиться в эмоции. Результатом стали не только разбитое лицо Джейкоба, но и последующая тошнота.

Вдохновение и личные предпочтения:

  • Кумир из Готэма: Джейкоб называет Хита Леджера одним из своих любимых актёров. Именно роль Джокера в фильме "Тёмный рыцарь" вдохновила его на путь в актёрское мастерство.
  • Идеальная романтическая комедия: чтобы произвести впечатление на Джейкоба, достаточно включить фильм "10 причин моей ненависти". Это его любимая романтическая комедия.
  • Стильные ориентиры: в мире мужской моды Джейкоб восхищается стилем ASAP Rocky, Гарри Стайлса и Tyler, the Creator.

Уникальные навыки и глубокий смысл:

  • Мастерство акцента: чтобы освоить американский акцент, Джейкоб слушал радио, смотрел сериал "Сверхъестественное" и подражал Эминему.
  • Двойной язык: помимо свободного владения английским, Джейкоб также говорит на австралийском языке жестов.
  • Татуировка с посланием: на предплечье Джейкоба красуется надпись "unseen" (невидимый). Эта татуировка служит ему постоянным напоминанием о важности оставаться верным себе, даже когда все взгляды устремлены на тебя.

Уточнения

Дже́йкоб Ната́ниэл Эло́рди (англ. Jacob Nathaniel Elordi; род. 26 июня 1997, Брисбен, Квинсленд, Австралия) — австралийский актёр.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Калистеника набирает популярность: тренировки, которые ломают привычные правила фитнеса
Новости спорта
Калистеника набирает популярность: тренировки, которые ломают привычные правила фитнеса
Популярное
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа

В пустынях Саудовской Аравии стоит камень, рассечённый словно клинком. Учёные спорят: шутка природы или след древней цивилизации?

Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Последние материалы
Секретная татуировка и акцент Эминема: узнайте восемь неожиданных фактов о Джейкобе Элорди
Эти лодочки съедают быстрее, чем они остывают — рецепт хачапури по-аджарски для гурманов
50 на 50? Юань наступает, но рубль держит оборону в международных платежах
Один стакан — и туалет сияет так, будто его никогда не использовали
Розы оживут после зимы, если сделать один неожиданный шаг
Газманов в больнице: что случилось с артистом после концерта на Камчатке
Один механизм работает тише, другой — служит дольше: какой привод ГРМ надёжнее и безопаснее
Секретный приём для объёма волос: нужно всего лишь поменять направление
Китай становится ближе: сотни рейсов в неделю превращают Поднебесную в соседний двор
Что принц Уильям сказал Кейт перед поцелуем на балконе: тайна королевской свадьбы раскрыта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.