Секретная татуировка и акцент Эминема: узнайте восемь неожиданных фактов о Джейкобе Элорди

После триумфального перевоплощения в Элвиса Пресли в фильме Софии Копполы "Присцилла: Элвис и я" Джейкоб Элорди оказался в центре внимания. Этот 25-летний австралийский актёр, чей рост составляет внушительные 195 сантиметров, уже успел завоевать сердца многих, встречаясь с такими звёздами, как Зои Кинг, Зендея и Кайя Гербер. Но что скрывается за его обаятельной внешностью и стремительной карьерой? The Voice приоткрыл завесу тайны. Давайте узнаем несколько неожиданных фактов о Джейкобе.

От пиратских кораблей до голливудских драм:

Первый шаг в кино: прежде чем стать звездой, Джейкоб Элорди мелькнул в массовке фильма "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" (2017). Это стало его первым опытом работы на съёмочной площадке.

Цена роли в "Эйфории": на съёмках популярного сериала "Эйфория" Джейкоб получил сотрясение мозга. В одной из сцен, где он играл с Эриком Дэйном (исполнителем роли его отца), актёры решили полностью погрузиться в эмоции. Результатом стали не только разбитое лицо Джейкоба, но и последующая тошнота.

Вдохновение и личные предпочтения:

Кумир из Готэма: Джейкоб называет Хита Леджера одним из своих любимых актёров. Именно роль Джокера в фильме "Тёмный рыцарь" вдохновила его на путь в актёрское мастерство.

одним из своих любимых актёров. Именно роль в фильме "Тёмный рыцарь" вдохновила его на путь в актёрское мастерство. Идеальная романтическая комедия: чтобы произвести впечатление на Джейкоба, достаточно включить фильм "10 причин моей ненависти". Это его любимая романтическая комедия.

Стильные ориентиры: в мире мужской моды Джейкоб восхищается стилем ASAP Rocky, Гарри Стайлса и Tyler, the Creator.

Уникальные навыки и глубокий смысл:

Мастерство акцента: чтобы освоить американский акцент, Джейкоб слушал радио, смотрел сериал "Сверхъестественное" и подражал Эминему .

. Двойной язык: помимо свободного владения английским, Джейкоб также говорит на австралийском языке жестов.

Татуировка с посланием: на предплечье Джейкоба красуется надпись "unseen" (невидимый). Эта татуировка служит ему постоянным напоминанием о важности оставаться верным себе, даже когда все взгляды устремлены на тебя.

