Триллер или фарс: новый фильм с Егором Кридом вызывает больше вопросов, чем ответов

Режиссёр Марюс Вайсберг, известный своими комедийными проектами, решил попробовать себя в новом жанре — психологическом триллере. В центре сюжета фильма "Вниз" — молодожёны Антон и Марина, которые только что связали свои судьбы в ЗАГСе и собираются отправиться на Мальдивы, чтобы провести там медовый месяц, однако их планы нарушает неожиданная остановка в лифте, где они оказываются вместе с таинственным мужчиной, жаждущим мести за смерть своего сына.

Главные роли исполняют Егор Крид и Анфиса Черных. Несмотря на их популярность, игра актёров оставляет желать лучшего. Крид, известный как музыкант, не смог в полной мере передать эмоции своего персонажа, и его попытки доказать, что он выучил текст, выглядят неестественно. Черных, когда-то прославившаяся благодаря своей роли в "Географ глобус пропил", также не смогла удивить зрителей. Вместо ожидаемого прорыва её игра кажется чрезмерной и неубедительной.

Как сообщает Film.ru, сюжет триллера прост до банальности, его развитие затягивается на полтора часа, которые кажутся вечностью. Основные повороты истории можно было бы уместить в несколько коротких сцен, а всё остальное — лишь попытка заполнить экранное время. Главные герои постоянно пытаются обмануть своего противника, но их действия выглядят нелепо и неумело. Вместо того чтобы проявить смекалку, они повторяют одни и те же ошибки, из-за чего производят впечатление не слишком умных людей.

Вайсберг, похоже, слишком сосредоточен на визуальной составляющей, игнорируя логику и правдоподобие. Например, когда одного из героев избивают, его раны выглядят слишком преувеличенно, в то время как другая

героиня, подвергающаяся такому же насилию, всего лишь покрывается румянцем. Это создаёт странный контраст, который отвлекает от основной линии сюжета и заставляет зрителя задуматься о том, насколько серьёзно Вайсберг относится к созданию своего триллера.

Вместо того чтобы погрузить зрителя в атмосферу напряжения и страха, он предлагает нечто, что больше напоминает комедийный фарс, где герои ведут себя так, будто попали в абсурдную ситуацию, но не осознают этого. Особенно вызывает недоумение попытка персонажей заняться сексом в сложившихся обстоятельствах или то, что герой Крида жуёт жвачку, как будто ему совершенно не хочется пить после стольких часов заточения.

К тому же вызывает вопросы клаустрофобия героини, которая проявляется только от случая к случаю, в самые критичные моменты, хотя клаустрофобию можно было бы использовать как мощный инструмент для создания напряжения. Когда героиня начинает паниковать, это выглядит не как естественная реакция на замкнутое пространство, а скорее как попытка сценаристов добавить драмы в уже затянутую историю. Вайсберг не использует возможности, которые предоставляет ему жанр, и вместо этого создаёт ощущение, что он сам не верит в серьёзность происходящего.

Марюс Эрикович (Эрнстович) Вайсберг (настоящая фамилия — Бальчюнас; род. 1 апреля 1971 года, Москва, СССР) — российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

