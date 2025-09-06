Не повторяйте это дома: любовная сцена с Ди Каприо обернулась для Марго Робби адской болью

В фильме "Волк с Уолл-стрит" Марго Робби столкнулась с непростыми испытаниями, когда ей пришлось сниматься в откровенных сценах с Леонардо Ди Каприо. Для актрисы это стало настоящим тестом на профессионализм, ведь съёмки требовали не только эмоциональной отдачи, но и физической выносливости.
Одной из самых запоминающихся сцен стала та, где ее персонажи Наоми и Джордан Белфорт предаются страсти на груде банкнот. В процессе съёмок Марго получила травмы: её спина оказалась изрезанной от острых краёв купюр. Когда она поднялась, вся съёмочная группа была в шоке и сразу же поинтересовалась, всё ли у неё в порядке.
После этого опыта актриса с юмором отметила, что никому не советует повторять подобные эксперименты, сообщает The Voice.
Уточнения
Ма́рго Эли́с Ро́бби (англ. Margot Elise Robbie; род. 2 июля 1990, Долби, Квинсленд, Австралия) — австралийская актриса и продюсер.
