Не повторяйте это дома: любовная сцена с Ди Каприо обернулась для Марго Робби адской болью

Кино

В фильме "Волк с Уолл-стрит" Марго Робби столкнулась с непростыми испытаниями, когда ей пришлось сниматься в откровенных сценах с Леонардо Ди Каприо. Для актрисы это стало настоящим тестом на профессионализм, ведь съёмки требовали не только эмоциональной отдачи, но и физической выносливости.

Марго Робби
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Марго Робби

Одной из самых запоминающихся сцен стала та, где ее персонажи Наоми и Джордан Белфорт предаются страсти на груде банкнот. В процессе съёмок Марго получила травмы: её спина оказалась изрезанной от острых краёв купюр. Когда она поднялась, вся съёмочная группа была в шоке и сразу же поинтересовалась, всё ли у неё в порядке.

После этого опыта актриса с юмором отметила, что никому не советует повторять подобные эксперименты, сообщает The Voice.

Уточнения

Ма́рго Эли́с Ро́бби (англ. Margot Elise Robbie; род. 2 июля 1990, Долби, Квинсленд, Австралия) — австралийская актриса и продюсер.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
