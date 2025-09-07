От Америки до Парижа: как три семьи пытаются справиться с прошлым в новом фильме Джармуша

После шестилетнего перерыва Джим Джармуш представил свою новую работу, которая, возможно, стала одной из лучших в его позднем творчестве. Фильм "Отец, мать, сестра, брат" состоит из трёх новелл и затрагивает темы семейных связей и отношений. В главных ролях можно увидеть таких звёзд, как Том Уэйтс, Адам Драйвер и Кейт Бланшетт.

Как сообщает "Кинопоиск", сюжет разворачивается в разных уголках мира: в американской глубинке брат и сестра навещают своего отца, который живёт в старом доме у озера и сталкивается с финансовыми трудностями. В Дублине две сестры собираются на традиционное чаепитие с матерью, пишущей сентиментальные романы. В Париже двойняшки встречаются после трагической утраты родителей, чтобы разобраться с их наследием.

Джармуш, известный своим интересом к антологиям, возвращается к этому формату после долгого времени. В последние годы он экспериментировал с различными жанрами, но в новом фильме он вновь обращается к своим корням, создавая атмосферу ностальгии и искренности. В отличие от предыдущих работ, в которых прослеживалась горечь и недовольство изменениями в мире, здесь режиссёр исследует более личные и интимные темы.

Фильм наполнен неловкими моментами, которые подчёркивают трудности в общении между поколениями. Несмотря на то что герои уже взрослые, они не могут найти общий язык, и многие вопросы остаются без ответов. Первые две новеллы имеют комический оттенок, в то время как третья погружает зрителя в меланхолию утраты и неизведанных тайн.

