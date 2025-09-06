Ночь, наручники и роковое решение: новый фильм Софи Брукс расскажет о любви по-новому

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
"О, привет!" — это второй фильм Софи Брукс, который стал результатом её размышлений о будущем в условиях пандемии. Вдохновение пришло к ней в трудные времена, когда она искала новые пути в карьере. Обсуждая идеи с агентом, Софи пришла к выводу, что стоит создать историю с небольшим количеством персонажей и локаций, что стало возможным в условиях карантина. Так родилось это камерное и минималистичное произведение.

Как сообщает Film.ru, сценарий был завершён всего за две с половиной недели. Хотя съёмки планировались на 2021 год, они начались лишь в 2024-м, а премьера состоялась в январе 2025 года на фестивале "Сандэнс".

Фильм начинается не с романтических моментов, а с тревожного взгляда главной героини Айрис. Ночью к ней приходит подруга Макс, и зрители сразу понимают, что что-то пошло не так. Затем действие переносится на 33 часа назад, когда Айрис и её возлюбленный Айзек наслаждаются беззаботным днём, однако под поверхностью этой идиллии скрывается напряжение, и зрители ждут, когда же всё изменится. Вскоре действительно происходит нечто из ряда вон выходящее: герои решили "побаловаться" с наручниками, но в процессе эротических игр девушка узнаёт, что её друг не считает их отношения серьёзными, и тогда она принимает мрачное решение не освобождать его от наручников.

Режиссёр мастерски балансирует между жанрами, создавая нетипичный романтический фильм, который также включает элементы комедии и драмы. В нём много теплоты и искренности, а химию между главными героями, сыгранными Молли Гордон и Логаном Лерманом, сложно не заметить.

Фильм исследует сложные отношения, которые можно охарактеризовать как ситуэйшеншип, когда двое ведут себя как пара, но без обязательств. Айзек не хочет сближения, и это приводит к конфликту. Айрис пытается справиться с собственными эмоциями и ожиданиями, которые возникают в результате их нестандартных отношений. Она стремится к любви, но ей приходится посмотреть правде в глаза.

Софи Брукс искусно использует элементы комедии, чтобы смягчить напряжение, возникающее в отношениях героев. Второстепенные персонажи добавляют яркие штрихи в общую картину, внося в сюжет лёгкость и юмор. Их взаимодействия создают контраст с более серьёзными моментами, позволяя зрителям глубже понять эмоциональное состояние главных героев.

Также фильм заставляет задуматься о том, что лучше заранее выяснить намерения своего партнёра, прежде чем заходить слишком далеко в отношениях с ним.

Уточнения

Даниэ́ль Бри́ттани Брукс (англ. Danielle Brittany Brooks; род. 17 сентября 1989, Огаста, Джорджия, США) — американская актриса и певица.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
