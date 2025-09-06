Возвращение в дерзкие нулевые: чем удивит зрителей ремейк мелодрамы Москва слезам не верит

В онлайн-кинотеатре Wink теперь можно посмотреть новую версию культовой истории Владимира Меньшова. Сериал "Москва слезам не верит. Всё только начинается", снятый Жорой Крыжовниковым и его женой Ольгой Долматовской, переносит зрителя в начало 2000-х.

Первые серии знакомят нас с тремя провинциальными девушками, которые отправляются покорять столицу. Главная героиня Ксюша после неудачной попытки поступить в вуз погружается в бурлящую жизнь Москвы того времени. Её ждут экскурсии по телевизионным студиям, модным клубам, шумным уличным рынкам и, конечно же, Пушкинская площадь, где царит атмосфера праздника и танцев.

Особое место в повествовании занимают узнаваемые символы эпохи: от доступных гамбургеров в "Макдоналдсе" до популярных фильмов вроде "Лары Крофт" и выступлений Сергея Зверева в клубах. Эти моменты щедро приправлены музыкальными номерами, включающими перепевки известных песен "Браво", Муслима Магомаева и "Танцев минус". Неожиданные танцевальные сцены под хиты того времени, такие как "Такая любовь", визуализируют зарождающиеся чувства героинь. В саундтреке также звучат Децл, Hi-Fi и Шура. Подобно тому, как это было в сериале "Комбинация", музыкальные вставки, подкреплённые динамичным монтажом, иногда начинают доминировать над сюжетом, создавая ощущение лёгкой суеты и веселья, но не всегда раскрывая глубину происходящего.

Как сообщает "Кинопоиск", авторы ремейка всячески подчёркивают свою связь с оригиналом, посвящая ему титры. Хотя сюжетные детали изменены, общий настрой и юмор остаются узнаваемыми. Например, москвичка Маша учит Ксюшу использовать английские слова, что создаёт забавные моменты, напоминающие о духе старой мелодрамы с Верой Алентовой и Ириной Муравьёвой. Даже некоторые ключевые ситуации перекликаются с оригиналом, как, например, представление Ксюши московскому продюсеру как дочери Сергея Лаврова. Тем не менее после первых двух эпизодов остаётся ощущение, что героини раскрыты не слишком глубоко. Несмотря на обещание более детального развития каждой героини, фокус часто смещается на яркие, клиповые моменты.

Для тех, кто скептически относится к переосмыслению классики, вопрос о необходимости осовременивания остаётся открытым. Сопоставление эпохи оттепели с "дерзкими нулевыми" могло бы стать плодотворной почвой для нового взгляда, но Крыжовников и Долматовская пока сосредоточены на оммажах и элементах мюзикла. Впрочем, если название сериала намекает на то, что самое интересное только начинается, как и для героинь в возрасте 40 лет, которые появятся во второй половине, то за дальнейшим развитием событий стоит наблюдать с осторожным, но несомненным интересом.

«Москва́ слеза́м не ве́рит» — советский мелодраматический фильм режиссёра Владимира Меньшова.

