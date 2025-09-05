От Котова до Гарри Поттера: как мем из старого фильма Михалкова захватил интернет

Фраза "не в масть тебе такие котлы" неожиданно стала вирусным мемом, который захватил социальные сети. Этот мем возник из сцены фильма Никиты Михалкова "Утомлённые солнцем-2: Цитадель", где комдив Сергей Котов, которого сыграл сам Михалков, сталкивается с хулиганами, пытающимися отобрать у него наручные часы. Сцена, в которой звучит эта фраза, быстро разошлась по платформам, собрав множество просмотров и лайков.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Никита Михалков

Как сообщает Общественная Служба Новостей, многие мемы появляются благодаря YouTube, где короткие видео формата Shorts позволяют быстро распространять фрагменты фильмов. В середине августа один из таких роликов с эпизодом из "Утомлённых солнцем" привлёк внимание как поклонников кино, так и молодёжи, склонной к иронии. В этом отрывке Котов, окружённый хулиганами, смотрит на часы, после чего и звучит знаменитая реплика о "котлах".

Несмотря на серьёзный контекст сцены, пользователи находят в ней комичность, что и стало причиной её популярности. Уникальные фразы и харизматичные персонажи добавляют шарма. Этот мем стал основой для множества пародий: пользователи создают картинки и видео, где персонажи фильма пересекаются с героями других известных франшиз, даже с Гарри Поттером. Также россияне снимают свои версии сцен с элементами юмора.

Судьба этого мема, как и многих других, предопределена: со временем он утратит свою актуальность и станет частью интернет-архива, однако на данный момент он продолжает радовать пользователей своим остроумием и креативностью.

