Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Главные пожиратели электроэнергии: эти бытовые приборы скрыто опустошают ваш кошелёк
Мир на грани новой зависимости: технологии обещают стройность без усилий — парадоксы будущего
После пяти месяцев хорошего отношения: Анна Заворотнюк ошеломлена странным поступком няни
Смертельный ужин в японском стиле: какие роллы гарантированно отправят вас в больницу
Битва титанов: кто выйдет победителем после слияния SMBC Aviation и Air Lease
Доктор с хвостом: он не носит халата и не знает наук, но его любовь лечит сильнее любых лекарств
То, что делают миллионы, может обернуться болью: неожиданная правда о йогуртных крышках
10 кроссоверов с роскошной внешностью и народной ценой: выглядят на 3 млн, стоят вдвое меньше
Эта тренировка кажется лёгкой, но быстро превращается в проверку силы и выносливости

От Котова до Гарри Поттера: как мем из старого фильма Михалкова захватил интернет

1:45
Кино

Фраза "не в масть тебе такие котлы" неожиданно стала вирусным мемом, который захватил социальные сети. Этот мем возник из сцены фильма Никиты Михалкова "Утомлённые солнцем-2: Цитадель", где комдив Сергей Котов, которого сыграл сам Михалков, сталкивается с хулиганами, пытающимися отобрать у него наручные часы. Сцена, в которой звучит эта фраза, быстро разошлась по платформам, собрав множество просмотров и лайков.

Никита Михалков
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Никита Михалков

Как сообщает Общественная Служба Новостей, многие мемы появляются благодаря YouTube, где короткие видео формата Shorts позволяют быстро распространять фрагменты фильмов. В середине августа один из таких роликов с эпизодом из "Утомлённых солнцем" привлёк внимание как поклонников кино, так и молодёжи, склонной к иронии. В этом отрывке Котов, окружённый хулиганами, смотрит на часы, после чего и звучит знаменитая реплика о "котлах".

Несмотря на серьёзный контекст сцены, пользователи находят в ней комичность, что и стало причиной её популярности. Уникальные фразы и харизматичные персонажи добавляют шарма. Этот мем стал основой для множества пародий: пользователи создают картинки и видео, где персонажи фильма пересекаются с героями других известных франшиз, даже с Гарри Поттером. Также россияне снимают свои версии сцен с элементами юмора.

Судьба этого мема, как и многих других, предопределена: со временем он утратит свою актуальность и станет частью интернет-архива, однако на данный момент он продолжает радовать пользователей своим остроумием и креативностью.

Уточнения

Ники́та Серге́евич Михалко́в (род. 21 октября 1945, Москва, СССР) — советский и российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, предприниматель, блогер, певец, ютубер.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Сентябрьский приговор: три признака, что пора брать секатор, иначе лилии сгниют
Садоводство, цветоводство
Сентябрьский приговор: три признака, что пора брать секатор, иначе лилии сгниют
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Домашние животные
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Садоводство, цветоводство
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Популярное
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США

Грег Луганис покорил Олимпиаду и стал легендой, но продал медали и уехал из США. Что заставило спортсмена сделать это?

Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Цветы до ноября: растения, которые сохранят яркость сада даже в холодные дни
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который делает губы сочнее любых инъекций
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который делает губы сочнее любых инъекций
Последние материалы
Хотят на пенсию раньше 65 лет: вот на что они планируют потратить время
Гробницы, а не обители фей: археологи вскрыли 5000-летние постройки на Сардинии
Избежать толп и насладиться Италией: гид по осенней Апулии
Секрет грабителей раскрыт: как обычный дверной звонок помогает ворам выбрать жертву
Худеем на обедах: замените эти 3 продукта и увидите изменения
Филлеры в мочки ушей: всё о необычной, но эффективной процедуре
Три шага осенью, которые отделяют сладкий урожай клубники от пустых грядок
От Котова до Гарри Поттера: как мем из старого фильма Михалкова захватил интернет
Конкуренция автосалонов делает своё дело: машины в этом городе уходят дешевле
Цены в гостиницах рванули вверх: готовимся к рекордным тратам в бархатный сезон
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.