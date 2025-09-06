Тайны французской киноиндустрии: новый фильм с Изабель Юппер развеет все мифы о звёздах

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:32
Кино

Режиссёр Марк Фитусси, известный по работе над фильмом "Копакабана", а также над популярным сериалом "Десять процентов", готовит к выходу новый фильм под названием "Всё о Коринне". Главные роли в этой картине исполнят Изабель Юппер, Сандрин Киберлен и Дайан Крюгер.

Изабель Юппер
Фото: commons.wikimedia.org by Harald Krichel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Изабель Юппер

Сюжет фильма сосредоточен на Коринне Маклу, которую воплотит Изабель Юппер. Коринна — актриса второго плана, мечтающая о большой славе и прорыве в карьере. Уверенная в скором успехе, она заводит дружбу с известной актрисой, надеясь, что это поможет ей достичь заветной цели, однако путь к признанию в закрытом мире французского кино окажется долгим и непростым.

В фильме также примут участие Эмманюэль Берко, Анн Маривен и Венсан Дедьен, которые предстанут в образах самих себя.

Продажами фильма занимается французская компания Indie Sales, которая уже сотрудничала с Фитусси над его предыдущей работой "Греческие каникулы". "Всё о Коринне" будет представлен на осенних кинофестивалях.

"Нам очень нравится, как остроумно и многогранно "Всё о Коринне" раскрывает закулисье мира кинозвёзд. Юппер и Киберлен создают блистательный дуэт, который, несомненно, покорит и развлечёт зрителей по всему миру. Мы рады вновь работать с Марком", — приводит слова генерального директора Indie Sales Николаса Эшбаха издание Variety.

Уточнения

Изабе́ль А́нна Мадле́н Юппе́р (фр. Isabelle Anne Madeleine Huppert; род. 16 марта 1953, Париж, Франция) — французская актриса театра, кино и телевидения.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
