Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Европа без суеты и очередей: города, которые удивят туристов даже больше, чем популярные курорты
Один прорыв — и половины страны нет: бобры ставят Нидерланды на грань катастрофы
Орландо Блум прервал молчание: вот что он сказал о Кэти Перри после расставания
Клетки раскрыли тайну: где на самом деле прячется причина лишнего веса
500 рублей за неправильный вид на дорогу: как правильно закрепить видеорегистратор
Гортензия не любит то, что обожают другие растения: парадокс дачного ухода
С этим маринадом баклажаны превращаются в огненный деликатес — и становятся главным героем зимнего застолья
Стала ещё более тревожной: Шумакова раскрыла опасный эффект от модного средства для похудения
Новый коллектив встречает жёстко: как план 30-60-90 помогает выстоять и закрепиться

Зелёный мститель возвращается: что не так с ремейком культового фильма 80-х

3:01
Кино

В российском прокате появился новый взгляд на классический фильм категории Б — "Токсичный мститель". Оригинальная версия, выпущенная Ллойдом Кауфманом в 1984 году, стала знаковым произведением для независимой студии Troma, объединив в себе элементы пародии на супергероев и хоррор. Как сообщает "Кинопоиск", несмотря на наличие сатиры и жестоких сцен в новом ремейке, ему вряд ли удастся достичь культового статуса своего предшественника.

Друзья смотрят фильм
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Друзья смотрят фильм

Главный герой Уинстон, которого сыграл Питер Динклэйдж, — унылый уборщик, потерявший жену и пытающийся воспитать пасынка (Джейкоб Трамбле). Работа в окружении токсичных химикатов приводит к тому, что у Уинстона развивается опухоль мозга, лечение которой требует немалых средств, не покрываемых страховкой. Попытка получить деньги у своего безжалостного начальника заканчивается трагедией — Уинстон погибает, но затем возвращается к жизни благодаря чудодейственным химикатам. После этого его внешний вид претерпевает изменения: кожа становится зелёной, а физическая сила значительно возрастает. С новым оружием — радиоактивной шваброй — он отправляется на борьбу с преступностью.

Режиссёр Мэйкон Блэр, выросший на оригинале, старается сохранить дух первоисточника, добавляя множество отсылок и камео, и продолжает традицию насилия и чёрного юмора, хотя в ремейке стало меньше обнажёнки и шутки стали более изысканными.

Блэр явно вдохновлялся не только Кауфманом, но и комедиями, такими как "Голый пистолет", что придаёт фильму особый колорит, однако некоторые шутки в российском дубляже потеряли свою оригинальность, а характерный дубляж, выполненный Сергеем Чихачёвым и Петром Гланцем, иногда отвлекает от общего восприятия, перетягивая на себя внимание и создавая ощущение, что некоторые моменты были адаптированы не совсем удачно. Это, безусловно, влияет на общее впечатление от просмотра, ведь оригинальный юмор и ирония, заложенные в сценарий, требуют точной передачи, чтобы зритель мог в полной мере оценить их.

Несмотря на эти недостатки, новый "Токсичный мститель" всё же предлагает зрителям интересный опыт. Режиссёр Мэйкон Блэр, как видно, действительно уважает оригинал и старается передать его дух, что проявляется в динамичном сюжете и ярких персонажах. Главный герой вызывает симпатию, и его трансформация из унылого уборщика в мощного мстителя становится центральной темой фильма. Эта метаморфоза не только физическая, но и психологическая, что добавляет глубины персонажу и делает его более многослойным. Фильм также затрагивает важные социальные темы, такие как неравенство и безразличие общества к людям, оказавшимся в трудной ситуации.

Уточнения

Мэйкон Блэр (англ. Macon Blair; род. 1974, Алегзандрия) — американский режиссёр, сценарист, актёр и продюсер.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Садоводство, цветоводство
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Муха-зомби вживляла в людей трипаносом, меняющих личность и отбирающих разум
Домашние животные
Муха-зомби вживляла в людей трипаносом, меняющих личность и отбирающих разум
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Еда и рецепты
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Популярное
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике

Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.

Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Волосы против возраста: секретный список оттенков, которые превращают седину в главный тренд сезона
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Последние материалы
Один прорыв — и половины страны нет: бобры ставят Нидерланды на грань катастрофы
Зелёный мститель возвращается: что не так с ремейком культового фильма 80-х
Орландо Блум прервал молчание: вот что он сказал о Кэти Перри после расставания
Клетки раскрыли тайну: где на самом деле прячется причина лишнего веса
500 рублей за неправильный вид на дорогу: как правильно закрепить видеорегистратор
Гортензия не любит то, что обожают другие растения: парадокс дачного ухода
С этим маринадом баклажаны превращаются в огненный деликатес — и становятся главным героем зимнего застолья
Стала ещё более тревожной: Шумакова раскрыла опасный эффект от модного средства для похудения
Новый коллектив встречает жёстко: как план 30-60-90 помогает выстоять и закрепиться
Это упражнение спасает сердце и суставы — но почти никто не делает его правильно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.