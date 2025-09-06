Зелёный мститель возвращается: что не так с ремейком культового фильма 80-х

В российском прокате появился новый взгляд на классический фильм категории Б — "Токсичный мститель". Оригинальная версия, выпущенная Ллойдом Кауфманом в 1984 году, стала знаковым произведением для независимой студии Troma, объединив в себе элементы пародии на супергероев и хоррор. Как сообщает "Кинопоиск", несмотря на наличие сатиры и жестоких сцен в новом ремейке, ему вряд ли удастся достичь культового статуса своего предшественника.

Главный герой Уинстон, которого сыграл Питер Динклэйдж, — унылый уборщик, потерявший жену и пытающийся воспитать пасынка (Джейкоб Трамбле). Работа в окружении токсичных химикатов приводит к тому, что у Уинстона развивается опухоль мозга, лечение которой требует немалых средств, не покрываемых страховкой. Попытка получить деньги у своего безжалостного начальника заканчивается трагедией — Уинстон погибает, но затем возвращается к жизни благодаря чудодейственным химикатам. После этого его внешний вид претерпевает изменения: кожа становится зелёной, а физическая сила значительно возрастает. С новым оружием — радиоактивной шваброй — он отправляется на борьбу с преступностью.

Режиссёр Мэйкон Блэр, выросший на оригинале, старается сохранить дух первоисточника, добавляя множество отсылок и камео, и продолжает традицию насилия и чёрного юмора, хотя в ремейке стало меньше обнажёнки и шутки стали более изысканными.

Блэр явно вдохновлялся не только Кауфманом, но и комедиями, такими как "Голый пистолет", что придаёт фильму особый колорит, однако некоторые шутки в российском дубляже потеряли свою оригинальность, а характерный дубляж, выполненный Сергеем Чихачёвым и Петром Гланцем, иногда отвлекает от общего восприятия, перетягивая на себя внимание и создавая ощущение, что некоторые моменты были адаптированы не совсем удачно. Это, безусловно, влияет на общее впечатление от просмотра, ведь оригинальный юмор и ирония, заложенные в сценарий, требуют точной передачи, чтобы зритель мог в полной мере оценить их.

Несмотря на эти недостатки, новый "Токсичный мститель" всё же предлагает зрителям интересный опыт. Режиссёр Мэйкон Блэр, как видно, действительно уважает оригинал и старается передать его дух, что проявляется в динамичном сюжете и ярких персонажах. Главный герой вызывает симпатию, и его трансформация из унылого уборщика в мощного мстителя становится центральной темой фильма. Эта метаморфоза не только физическая, но и психологическая, что добавляет глубины персонажу и делает его более многослойным. Фильм также затрагивает важные социальные темы, такие как неравенство и безразличие общества к людям, оказавшимся в трудной ситуации.

Мэйкон Блэр (англ. Macon Blair; род. 1974, Алегзандрия) — американский режиссёр, сценарист, актёр и продюсер.

