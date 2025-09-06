Боб Тревино поставил лайк: как ошибка в соцсетях перевернула жизнь героини этого фильма

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Этим летом на "Кинопоиске" вышел фильм, который, возможно, ускользнул от вашего внимания, но определённо заслуживает просмотра. "Боб Тревино поставил лайк" — это трогательная драмеди, ставшая одним из главных инди-хитов сезона. Картина рассказывает о силе обретённой семьи, учит нас доверию, доброте и человечности, а в главной роли блистает Барби Феррейра.

Женщина со смартфоном

В центре сюжета — Лили Тревино (Феррейра), девушка, привыкшая подавлять свои эмоции. Её детство было омрачено наркозависимостью матери, оставившей семью, когда Лили было всего четыре года. Воспитанием девочки занялся отец Роберт (Френч Стюарт) — человек эгоистичный, замкнутый и до мелочей подсчитывающий расходы на дочь. Его личная жизнь не складывается, и в попытке произвести впечатление на очередную женщину из приложения для знакомств он берёт с собой Лили, однако вместо ожидаемого эффекта ситуация оборачивается полным провалом. В порыве гнева отец заявляет дочери, что больше не хочет её видеть.

Для Лили, несмотря на все сложности, мысль о потере даже такого сложного родителя становится невыносимой. Она отчаянно ищет способы наладить отношения: читает статьи о прощении, пытается проникнуть в дом отца, унижается у его порога. В поисках отца в соцсетях она случайно находит профиль другого Боба Тревино (Джон Легуизамо). Отправив ему запрос в друзья, Лили не ожидает, что это приведёт к началу чего-то особенного. Другой Боб начинает лайкать её посты, завязывается переписка, и вскоре они решают встретиться за чашкой кофе. Так начинается их неожиданная, но тёплая дружба.

"Боб Тревино поставил лайк" — это дебютная полнометражная работа режиссёра Трейси Леймон , чья биография сама по себе полна интересных поворотов. Её семья переехала в Россию в 90-е, и Трейси училась в американской школе в Москве. Позже, вернувшись в Хьюстон, она продолжила образование, специализируясь на русском языке, и даже приезжала в Москву по обмену. В юности Леймон пережила серьёзную аварию, после которой ей пришлось заново учиться ходить. Её карьера началась со стажировки в компании Ричарда Линклейтера, работы журналистом и фотографом, а затем она сняла комедийное шоу "Спокойной ночи, Бербанк" и работала приглашённым режиссёром сериала "Бесстыжие".

Несмотря на кажущуюся неправдоподобность завязки, в основе "Боба Тревино" лежит реальная история. Как указано в титрах фильма, Леймон долгие годы пыталась наладить отношения со своим отстранённым отцом. Однажды ночью, наткнувшись на его профиль в социальной сети, она отправила запрос, который, как оказалось, принадлежал его полному тёзке из Канзаса. Эта случайная ошибка положила начало новой, неожиданной главе в её жизни.

Уточнения

Барбара Сепп Феррейра (англ. Barbara Seppe Ferreira; род. 14 декабря 1996) — американская фотомодель и актриса.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
