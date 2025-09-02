Дорога длиною в смерть — почему Долгую прогулку называют самой жестокой экранизацией Кинга

Премьера экранизации романа Стивенa Кингa "Долгая прогулка" состоится в России 18 сентября. Писатель раскрыл условие, при котором дал согласие на создание фильма.

Фото: commons.wikimedia.org by Kevin Payravi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Стивен Кинг

Кинг потребовал от создателей полного сохранения жестокости оригинального произведения. Он настаивал на том, чтобы все сцены насилия были показаны без цензуры и смягчения.

Автор также раскритиковал современные супергеройские фильмы, где массовые разрушения происходят без малейших последствий для персонажей. Кинг подчеркнул, что в его произведениях смерть всегда должна быть реальной и ощутимой.

"Я сказал им: если вы не готовы показывать настоящую цену насилия — не беритесь за экранизацию", — заявил писатель.

Триллер обещает стать одной из самых беспощадных экранизаций произведений Кинга.

Уточнения

Сти́вен Э́двин Кинг (англ. Stephen Edwin King; род. 21 сентября 1947, Портленд) — американский писатель, работающий в разнообразных жанрах, включая ужасы, триллер, фантастику, фэнтези, мистику, драму, детектив, получил прозвище «Король ужасов» (King of Horror).

