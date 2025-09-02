Дорога длиною в смерть — почему Долгую прогулку называют самой жестокой экранизацией Кинга

Премьера экранизации романа Стивенa Кингa "Долгая прогулка" состоится в России 18 сентября. Писатель раскрыл условие, при котором дал согласие на создание фильма.
Кинг потребовал от создателей полного сохранения жестокости оригинального произведения. Он настаивал на том, чтобы все сцены насилия были показаны без цензуры и смягчения.
Автор также раскритиковал современные супергеройские фильмы, где массовые разрушения происходят без малейших последствий для персонажей. Кинг подчеркнул, что в его произведениях смерть всегда должна быть реальной и ощутимой.
"Я сказал им: если вы не готовы показывать настоящую цену насилия — не беритесь за экранизацию", — заявил писатель.
Триллер обещает стать одной из самых беспощадных экранизаций произведений Кинга.
Уточнения
Сти́вен Э́двин Кинг (англ. Stephen Edwin King; род. 21 сентября 1947, Портленд) — американский писатель, работающий в разнообразных жанрах, включая ужасы, триллер, фантастику, фэнтези, мистику, драму, детектив, получил прозвище «Король ужасов» (King of Horror).
