Дуэйн Джонсон удивил Венецию: критики пророчат Оскар за роль в Крушащей машине

Кино » Зарубежное кино

Премьерный показ спортивной драмы "Крушащая машина" на Венецианском кинофестивале завершился продолжительными овациями. Зрители аплодировали стоя в течение 15 минут, что стало одним из самых эмоциональных моментов фестиваля.

Дуэйн Джонсон
Фото: commons.wikimedia.org by angela n., https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Дуэйн Джонсон

Исполнитель главной роли Дуэйн Джонсон не смог сдержать слёз во время оваций. По информации Variety, это самый трогательный случай в Венеции со времён аналогичной реакции Брендана Фрейзера на премьере фильма "Кит" в 2020 году.

Кинокритики уже предрекают Джонсону номинацию на "Оскар" за роль чемпиона UFC Марка Керра. Актёр показал гораздо более глубокую игру по сравнению со своими предыдущими блокбастерами.

Режиссёр Бенни Сафди во время оваций обнял Джонсона и Эмили Блант, исполнившую роль подруги бойца. На премьере присутствовал и реальный Марк Керр, который также не скрывал эмоций во время просмотра.

Уточнения

Дуэ́йн Ду́глас Джо́нсон (англ. Dwayne Douglas Johnson, псевдоним — Скала́, англ. The Rock; род. 2 мая 1972, Хейвард, США) — американский киноактёр, предприниматель, музыкант, певец, рестлер.
 

