Бен Стиллер раскрыл, какой фильм считает любимым, несмотря на провал

Американский актёр Бен Стиллер в подкасте The Prof G Pod with Scott Galloway раскрыл свой самый любимый съёмочный опыт. Им оказалась работа над драмой "Свежие лошади" 1988 года.
Несмотря на коммерческий провал картины, Стиллер назвал её особенным проектом. По словам актёра, трёхмесячные съёмки в Кентукки стали уникальным периодом в его жизни.
Стиллер с ностальгией вспоминает время, проведённое с молодыми коллегами. Он признался, что тогда ему было около 20 лет, и процесс съёмок напоминал вечное веселье.
Этот фильм стал одним из первых в карьере актёра. Настоящий успех к Стиллеру пришёл лишь десятилетие спустя с комедией "Все без ума от Мэри".
Уточнения
Бе́нджамин Э́двард Ми́ра (Бен) Сти́ллер (англ. Benjamin Edward Meara «Ben» Stiller; род. 30 ноября 1965, Нью-Йорк, США) — американский актёр кино, телевидения и озвучивания, комик, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер.
