Бен Стиллер раскрыл, какой фильм считает любимым, несмотря на провал

Американский актёр Бен Стиллер в подкасте The Prof G Pod with Scott Galloway раскрыл свой самый любимый съёмочный опыт. Им оказалась работа над драмой "Свежие лошади" 1988 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Jiyang Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бен Стиллер

Несмотря на коммерческий провал картины, Стиллер назвал её особенным проектом. По словам актёра, трёхмесячные съёмки в Кентукки стали уникальным периодом в его жизни.

Стиллер с ностальгией вспоминает время, проведённое с молодыми коллегами. Он признался, что тогда ему было около 20 лет, и процесс съёмок напоминал вечное веселье.

Этот фильм стал одним из первых в карьере актёра. Настоящий успех к Стиллеру пришёл лишь десятилетие спустя с комедией "Все без ума от Мэри".

