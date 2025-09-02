Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Актёр Стив Бушеми присоединился ко второму сезону сенсационного сериала "Уэнсдэй" на Netflix. Он исполнил роль Барри Дорта, нового директора академии "Невермор".

Фото: commons.wikimedia.org by Rhododendrites, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
По словам Бушеми, его персонаж является большим поклонником творчества Эдгара Аллана По, но при этом имеет "безнравственные причины" находиться в академии.

Бушеми является живой легендой Голливуда с почти 200 ролями в фильмах и сериалах. Его карьера полна противоречий: несмотря на всемирную известность, его имя часто произносят неправильно.

Актёр начинал свой путь не в киноиндустрии, а работал пожарным в Нью-Йорке, что наложило отпечаток на его дальнейшую жизнь и творчество.

Личная жизнь актёра также полна испытаний. Он пережил потерю супруги Джо Андрес в 2019 году, но отмечает, что горе нелинейно и может сосуществовать с счастьем. Несмотря на тяжёлые времена, Бушеми продолжает работать и недавно снова женился, начав новую главу жизни на Манхэттене.

Для молодых коллег по сериалу "Уэнсдэй" Бушеми стал источником мудрости и вдохновения. Дженна Ортега, играющая главную роль, сравнила его с могучим дубом — красивым и гостеприимным, повидавшим многое.

Актёр советует новому поколению не зацикливаться на славе, а сосредоточиться на реальном опыте и творчестве, уверяя, что работа сама найдёт тех, у кого есть что предложить.

Уточнения

Сти́вен Ви́нсент (Стив) Буше́ми (англ. Steven Vincent (Steve) Buscemi; род. 13 декабря 1957, Бруклин, Нью-Йорк, США) — американский актёр кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр.

«Уэ́нздей» (англ. Wednesday, другие варианты русской транскрипции — «Уэнсдэй», «Уэнсдей», «Уэнздэй»; с англ. — «Среда») — американский сериал о взрослении с жанровыми элементами мистерии, комедии и фантастики, основанный на сюжете о Семейке Аддамс.

