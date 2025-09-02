Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пышный объем или облысение: тонкая грань ухода за волосами
Враги овощей капитулируют: один цветок меняет правила борьбы с вредителями
Банка без уксуса: зимний салат, который хранится месяцами — рецепт без лишних хлопот
Даже семья отказалась: обвиняемые по делу о теракте в Крокусе остались в изоляции
Китай уже сделал первый шаг: в России рассказали о планах маркировки ИИ-контента
Экономить на колонке — расходовать в сервисе: счёт за дешёвый бензин приходит позже
Vogue меняет лицо: раскрыто, кто займёт место Анны Винтур после 37 лет правления
Прощай, традиционная колбаска: производители готовятся к повышению цен и изменению рецептур
Антиоксиданты есть, но кишечник возражает: когда полезный фрукт превращается в источник токсинов

Гениальная роль, которую Оскар проигнорировал: раскрыт главный актёрский прорыв столетия

1:07
Кино » Зарубежное кино

Американское издание The Ringer опубликовало масштабный рейтинг величайших актёрских работ столетия. Первое место в списке из 101 позиции заняла Наоми Уоттс за роль в картине Дэвида Линча "Малхолланд Драйв".

Оскар
Фото: pinterest.com by Catarina instalação cinema, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оскар

При этом её работа, признанная лучшей за 25 лет, так и не была удостоена премии "Оскар". Составители рейтинга подчёркивают, что награды практически не влияли на их выбор. Лишь 13 из более чем 100 ролей в списке соответствуют победителям премии Американской киноакадемии.

Критики отмечают, что Уоттс совершила в картине невероятный актёрский прорыв. Она сыграла провинциальную актрису, приехавшую покорять Голливуд, с такой интенсивностью и искренностью, что граница между её сознанием и зрительским растворяется.

Фильм Линча, описанный как сюрреалистический нео-нуар гипнотической красоты, навсегда изменил карьеру актрисы. После выхода ленты в 2001 году Наоми Уоттс стала востребованной звездой первого плана.

Уточнения

Нао́ми Э́ллен Уо́ттс (англ. Naomi Ellen Watts; род. 28 сентября 1968, Шорхэм, Кент, Англия, Великобритания) — британская актриса театра, кино и телевидения, кинопродюсер.

«Малхолланд Драйв» (англ. Mulholland Drive, Mulholland Dr.) — американский психологический триллер, снятый Дэвидом Линчем по собственному сценарию.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью Аудио 
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица Аудио 
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
Садоводство, цветоводство
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив Аудио 
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Последние материалы
Хардгейнеры ломают законы фитнеса: почему их мышцы растут иначе, чем у всех
Раскрыты самые частые ошибки держателей кредитных карт
Создатели Доктора Кто оставили интригу: бывший шоураннер сериала о роли Билли Пайпер в новой эре
Три державы за руки: сигнал, который услышали далеко за пределами Азии
Красивые ногти или здоровые? Цена выбора, о которой молчат
Намажь и удиви: лёгкая закуска из привычных овощей, которая смотрится, как ресторанное блюдо
Через заднюю дверь: Hyundai готовит почву для возвращения в Россию
Миф о вреде позднего ужина разрушен: что можно есть перед сном
На колоннах московского метро спрятаны отпечатки существ, живших сотни миллионов лет назад
Когда кислорода меньше, а рисков больше: один бокал вина портит весь перелёт
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.