Гениальная роль, которую Оскар проигнорировал: раскрыт главный актёрский прорыв столетия

Американское издание The Ringer опубликовало масштабный рейтинг величайших актёрских работ столетия. Первое место в списке из 101 позиции заняла Наоми Уоттс за роль в картине Дэвида Линча "Малхолланд Драйв".

Фото: pinterest.com by Catarina instalação cinema, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оскар

При этом её работа, признанная лучшей за 25 лет, так и не была удостоена премии "Оскар". Составители рейтинга подчёркивают, что награды практически не влияли на их выбор. Лишь 13 из более чем 100 ролей в списке соответствуют победителям премии Американской киноакадемии.

Критики отмечают, что Уоттс совершила в картине невероятный актёрский прорыв. Она сыграла провинциальную актрису, приехавшую покорять Голливуд, с такой интенсивностью и искренностью, что граница между её сознанием и зрительским растворяется.

Фильм Линча, описанный как сюрреалистический нео-нуар гипнотической красоты, навсегда изменил карьеру актрисы. После выхода ленты в 2001 году Наоми Уоттс стала востребованной звездой первого плана.

Уточнения

Нао́ми Э́ллен Уо́ттс (англ. Naomi Ellen Watts; род. 28 сентября 1968, Шорхэм, Кент, Англия, Великобритания) — британская актриса театра, кино и телевидения, кинопродюсер.



«Малхолланд Драйв» (англ. Mulholland Drive, Mulholland Dr.) — американский психологический триллер, снятый Дэвидом Линчем по собственному сценарию.

