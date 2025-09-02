Создатели Доктора Кто оставили интригу: бывший шоураннер сериала о роли Билли Пайпер в новой эре

Бывший шоураннер сериала "Доктор Кто" Стивен Моффат заявил, что нынешние создатели проекта перестраховались с возвращением Билли Пайпер. Его комментарии прозвучали после неожиданного появления актрисы в финале пятнадцатого сезона.

Моффат, руководивший шоу с 2010 по 2017 год, отметил, что не обладает инсайдерской информацией. Однако он считает, что продюсеры оставили себе несколько вариантов развития событий. Они не подтвердили, что Пайпер станет Шестнадцатым Доктором, что создаёт интригу.

Актриса появилась в кульминационный момент регенерации Пятнадцатого Доктора в исполнении Нкути Гатуа. Сама Пайпер назвала своё возвращение спонтанным решением и призналась в эмоциональности съёмок. Её героиня, Роза Тайлер, была спутницей Девятого и Десятого Докторов.

Окончательный статус персонажа Пайпер в сериале пока не раскрыт.

Моффат также поделился видением ключевых качеств для следующего Доктора. По его словам, это должен быть привлекательный, но чудаковатый персонаж, вызывающий доверие.

Комментарии бышего сценариста появились на фоне заверений BBC о будущем культового сериала. Телеканал подтвердил продолжение проекта, несмотря на беспокойство фанатов.

Би́лли Па́йпер (англ. Billie Piper), имя при рождении — Лиэн Пол Пайпер (англ. Leian Paul Piper; род. 22 сентября 1982, Суиндон, Англия, Великобритания) — британская актриса театра и телевидения, а также бывшая певица.



«Доктор Кто» (англ. Doctor Who) — британский научно-фантастический телесериал компании «Би-би-си» об инопланетном путешественнике во времени, известном как Доктор, придуманном канадским продюсером Сидни Ньюманом.

