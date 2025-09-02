Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пышный объем или облысение: тонкая грань ухода за волосами
Гениальная роль, которую Оскар проигнорировал: раскрыт главный актёрский прорыв столетия
Враги овощей капитулируют: один цветок меняет правила борьбы с вредителями
Банка без уксуса: зимний салат, который хранится месяцами — рецепт без лишних хлопот
Даже семья отказалась: обвиняемые по делу о теракте в Крокусе остались в изоляции
Китай уже сделал первый шаг: в России рассказали о планах маркировки ИИ-контента
Экономить на колонке — расходовать в сервисе: счёт за дешёвый бензин приходит позже
Vogue меняет лицо: раскрыто, кто займёт место Анны Винтур после 37 лет правления
Прощай, традиционная колбаска: производители готовятся к повышению цен и изменению рецептур

Создатели Доктора Кто оставили интригу: бывший шоураннер сериала о роли Билли Пайпер в новой эре

1:25
Кино » Зарубежное кино

Бывший шоураннер сериала "Доктор Кто" Стивен Моффат заявил, что нынешние создатели проекта перестраховались с возвращением Билли Пайпер. Его комментарии прозвучали после неожиданного появления актрисы в финале пятнадцатого сезона.

Съёмки
Фото: commons.wikimedia.org by Injeongwon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Съёмки

Моффат, руководивший шоу с 2010 по 2017 год, отметил, что не обладает инсайдерской информацией. Однако он считает, что продюсеры оставили себе несколько вариантов развития событий. Они не подтвердили, что Пайпер станет Шестнадцатым Доктором, что создаёт интригу.

Актриса появилась в кульминационный момент регенерации Пятнадцатого Доктора в исполнении Нкути Гатуа. Сама Пайпер назвала своё возвращение спонтанным решением и призналась в эмоциональности съёмок. Её героиня, Роза Тайлер, была спутницей Девятого и Десятого Докторов.

Окончательный статус персонажа Пайпер в сериале пока не раскрыт.

Моффат также поделился видением ключевых качеств для следующего Доктора. По его словам, это должен быть привлекательный, но чудаковатый персонаж, вызывающий доверие.

Комментарии бышего сценариста появились на фоне заверений BBC о будущем культового сериала. Телеканал подтвердил продолжение проекта, несмотря на беспокойство фанатов.

Уточнения

Би́лли Па́йпер (англ. Billie Piper), имя при рождении — Лиэн Пол Пайпер (англ. Leian Paul Piper; род. 22 сентября 1982, Суиндон, Англия, Великобритания) — британская актриса театра и телевидения, а также бывшая певица.

«Доктор Кто» (англ. Doctor Who) — британский научно-фантастический телесериал компании «Би-би-си» об инопланетном путешественнике во времени, известном как Доктор, придуманном канадским продюсером Сидни Ньюманом.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Садоводство, цветоводство
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод Аудио 
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица Аудио 
Плавание называют спортом без возраста — но какую пользу оно даёт телу и разуму на самом деле
Новости спорта
Плавание называют спортом без возраста — но какую пользу оно даёт телу и разуму на самом деле Аудио 
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Последние материалы
Хардгейнеры ломают законы фитнеса: почему их мышцы растут иначе, чем у всех
Раскрыты самые частые ошибки держателей кредитных карт
Создатели Доктора Кто оставили интригу: бывший шоураннер сериала о роли Билли Пайпер в новой эре
Три державы за руки: сигнал, который услышали далеко за пределами Азии
Красивые ногти или здоровые? Цена выбора, о которой молчат
Намажь и удиви: лёгкая закуска из привычных овощей, которая смотрится, как ресторанное блюдо
Через заднюю дверь: Hyundai готовит почву для возвращения в Россию
Миф о вреде позднего ужина разрушен: что можно есть перед сном
На колоннах московского метро спрятаны отпечатки существ, живших сотни миллионов лет назад
Когда кислорода меньше, а рисков больше: один бокал вина портит весь перелёт
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.