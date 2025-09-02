С возвращением! Дэниел Рэдклифф об участии в сериале о Гарри Поттере знакомого актёра

Актёр Дэниел Рэдклифф поделился снимком со съёмок нового сериала о мальчике-волшебнике Гарри Поттере.

Фото: Инстаграм Дэниела Рэдклиффа by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актёр Уорик Дэвис

Дэниел Рэдклифф опубликовал в соцсетях фото героя "Гарри Поттера". Поклонников магической саги порадовали возвращением актёра из предыдущего фильма.

"Уорвик Дэвис вернулся в Хогвартс в роли профессора Флитвика в предстоящем сериале НВО Гарри Поттера. С возвращением в День Хогвартса!" — написал актёр под снимком.

Актёр, сыгравший профессора заклинаний в школе чародейства и волшебства Хогвартс, стал первым артистом из оригинального кино, чьё участие в сериале официально подтверждено.

Ранее сообщалось, что НБО показал актёрский состав рыжей семьи Уизли для сериала о Гарри Поттере.

