С возвращением! Дэниел Рэдклифф об участии в сериале о Гарри Поттере знакомого актёра

Кино

Актёр Дэниел Рэдклифф поделился снимком со съёмок нового сериала о мальчике-волшебнике Гарри Поттере.

Дэниел Рэдклифф опубликовал в соцсетях фото героя "Гарри Поттера". Поклонников магической саги порадовали возвращением актёра из предыдущего фильма.

"Уорвик Дэвис вернулся в Хогвартс в роли профессора Флитвика в предстоящем сериале НВО Гарри Поттера. С возвращением в День Хогвартса!" — написал актёр под снимком.

Актёр, сыгравший профессора заклинаний в школе чародейства и волшебства Хогвартс, стал первым артистом из оригинального кино, чьё участие в сериале официально подтверждено.

Ранее сообщалось, что НБО показал актёрский состав рыжей семьи Уизли для сериала о Гарри Поттере.

«Га́рри По́ттер и Дары́ Сме́рти Часть 2» (англ. Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II) — восьмой и заключительный фильм о Гарри Поттере, вторая часть экранизации романа Джоан Роулинг «Гарри Поттер и Дары Смерти» (2007). 

