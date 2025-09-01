Русский сантехник и точка? Константин Соловьёв рассказал о реалиях Голливуда для русских актёров

Российский актёр Константин Соловьёв заявил в шоу "Звёзды сошлись" о сложностях трудоустройства в США для отечественных артистов.
По его словам, американский кинематограф предлагает российским актёрам исключительно стереотипные роли второго плана.
Соловьёв поделился личным опытом работы за океаном, где ему довелось играть "русского сантехника" и вышибалу. Актёр также бесплатно исполнил роль бойца без правил в одном из авторских проектов, что свидетельствует об ограниченных возможностях.
Особое удивление вызвало отношение местной русскоязычной диаспоры. Как отметил артист, давно проживающие в США соотечественники агрессивно воспринимают новоприбывших российских актёров. Им сразу заявляют о бесперспективности карьеры в Голливуде.
Несмотря на отдельные проекты, Соловьёв пришёл к выводу, что американская киноиндустрия не заинтересована в российских артистах на серьёзных ролях. Система кастинга продолжает воспроизводить устаревшие клише о русских персонажах.
Голливу́д (англ. Hollywood, английское произношение: [/ˈhɒl.i.wʊd/]; holly «падуб» + wood «лес») — район Лос-Анджелеса, расположенный к северо-западу от центра города, в штате Калифорния. Традиционно Голливуд ассоциируется с американской киноиндустрией, поскольку в этом районе находится много киностудий и живут многие известные киноактёры.
