Кино » Зарубежное кино

Российский актёр Константин Соловьёв заявил в шоу "Звёзды сошлись" о сложностях трудоустройства в США для отечественных артистов.

Константин Соловьёв
Фото: commons.wikimedia.org by Rabbit8888, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Константин Соловьёв

По его словам, американский кинематограф предлагает российским актёрам исключительно стереотипные роли второго плана.

Соловьёв поделился личным опытом работы за океаном, где ему довелось играть "русского сантехника" и вышибалу. Актёр также бесплатно исполнил роль бойца без правил в одном из авторских проектов, что свидетельствует об ограниченных возможностях.

Особое удивление вызвало отношение местной русскоязычной диаспоры. Как отметил артист, давно проживающие в США соотечественники агрессивно воспринимают новоприбывших российских актёров. Им сразу заявляют о бесперспективности карьеры в Голливуде.

Несмотря на отдельные проекты, Соловьёв пришёл к выводу, что американская киноиндустрия не заинтересована в российских артистах на серьёзных ролях. Система кастинга продолжает воспроизводить устаревшие клише о русских персонажах.

Уточнения

 
 Голливу́д (англ. Hollywood, английское произношение: [/ˈhɒl.i.wʊd/]; holly «падуб» + wood «лес») — район Лос-Анджелеса, расположенный к северо-западу от центра города, в штате Калифорния. Традиционно Голливуд ассоциируется с американской киноиндустрией, поскольку в этом районе находится много киностудий и живут многие известные киноактёры.
 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
