Почему Леонид Ярмольник отказывается от ролей: откровенный разговор о проблемах кинематографа

Актёр Леонид Ярмольник подверг критике современную киноиндустрию и заявил, что сознательно отказывается от большинства предлагаемых ему сценариев из-за низкого качества проектов.

Фото: Kremlin.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license
Ярмольник в интервью Forbes отметил, что современное кино стало бизнесом, ориентированным на быструю окупаемость. Это привело к упрощению производства и исчезновению репетиционного процесса, который раньше был обязательным этапом.

Особую озабоченность актёра вызывает потеря исторической памяти в российском кинематографе. По его мнению, без понимания прошлого невозможно двигаться вперёд, что приводит к творческому застою.

Актёр получает около двух сценариев еженедельно, но большинство из них, по его словам, не соответствуют профессиональным стандартам. Ярмольник подчеркнул, что современный кинопроцесс стал быстрее и дешевле, но потерял в качестве и нравственных ориентирах.

Леони́д Исаа́кович Ярмо́льник (род. 22 января 1954, станция Гродеково, Пограничный, Приморский край) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинопродюсер, теле- и радиоведущий, общественно-политический деятель и юморист.

