Фанаты ликуют! Звезда Гарри Поттера повторит свою роль в новом сериале HBO

Актёр Уорвик Дэвис станет первым исполнителем из франшизы о Гарри Поттере, который повторит свою роль в предстоящем сериале HBO. Как сообщает Deadline, он вновь сыграет профессора Флитвика.

Фото: flickr by Karen Roe from Bury St Edmunds, Suffolk, UK, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Уорвик Дэвис

При этом роль гоблина Крюкохвата, которую Дэвис также играл в фильмах, достанется другому актёру — Ли Гиллу. Одновременно стали известны и другие назначения: Элайджа Ошин сыграет Дина Томаса, Финн Стивенс — Винсента Крэбба, а Уильям Нэш — Грегори Гойла.

Производство сериала уже началось на студии Warner Bros. Studios Leavesden в июле. Премьера масштабной экранизации запланирована на 2027 год, где первый сезон будет состоять из восьми эпизодов.

Напомним, что сериал будет новой адаптацией культовой серии романов Дж. К. Роулинг. Проект обещает более детальное соответствие книгам по сравнению с оригинальными полнометражными фильмами.

Уорик Эшли Дэвис (англ. Warwick Ashley Davis; род. 3 февраля 1970, Эпсом, Суррей) — английский актёр, снимающийся в Голливуде.



