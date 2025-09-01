Свадьба века: Netflix готов заплатить миллионы за съёмки бракосочетания Тейлор Свифт

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Стриминговый гигант Netflix ведёт переговоры о создании масштабного документального проекта об отношениях Тейлор Свифт и Трэвиса Келси.

Тейлор Свифт
Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тейлор Свифт

По данным The Sun, сервис готов выделить значительный бюджет на приобретение прав на съёмки.

Особый интерес Netflix проявляет к эксклюзивному доступу на будущую свадьбу знаменитой пары. Как сообщают источники, свадебная церемония может стать одним из главных медийных событий года.

Напомним, что Свифт и Келси объявили о помолвке 26 августа через социальные сети. Артисты сопроводили заявление шутливой подписью о "браке между учителем английского и преподавателем физкультуры".

Проект станет продолжением растущего интереса стриминговых платформ к личной жизни знаменитостей. Ранее Netflix уже успешно выпускал документальные фильмы о различных знаковых событиях шоу-бизнеса.

Уточнения

Те́йлор Э́лисон Свифт (англ. Taylor Alison Swift; род. 13 декабря 1989, Уэст-Рединг, Пенсильвания, США) — американская певица и автор песен.

Netflix Inc. — американская развлекательная компания, а также стриминговый сервис фильмов и сериалов.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
