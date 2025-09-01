Свадьба века: Netflix готов заплатить миллионы за съёмки бракосочетания Тейлор Свифт

Стриминговый гигант Netflix ведёт переговоры о создании масштабного документального проекта об отношениях Тейлор Свифт и Трэвиса Келси.
По данным The Sun, сервис готов выделить значительный бюджет на приобретение прав на съёмки.
Особый интерес Netflix проявляет к эксклюзивному доступу на будущую свадьбу знаменитой пары. Как сообщают источники, свадебная церемония может стать одним из главных медийных событий года.
Напомним, что Свифт и Келси объявили о помолвке 26 августа через социальные сети. Артисты сопроводили заявление шутливой подписью о "браке между учителем английского и преподавателем физкультуры".
Проект станет продолжением растущего интереса стриминговых платформ к личной жизни знаменитостей. Ранее Netflix уже успешно выпускал документальные фильмы о различных знаковых событиях шоу-бизнеса.
Те́йлор Э́лисон Свифт (англ. Taylor Alison Swift; род. 13 декабря 1989, Уэст-Рединг, Пенсильвания, США) — американская певица и автор песен.
Netflix Inc. — американская развлекательная компания, а также стриминговый сервис фильмов и сериалов.
В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.