Свадьба века: Netflix готов заплатить миллионы за съёмки бракосочетания Тейлор Свифт

Стриминговый гигант Netflix ведёт переговоры о создании масштабного документального проекта об отношениях Тейлор Свифт и Трэвиса Келси.

Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тейлор Свифт

По данным The Sun, сервис готов выделить значительный бюджет на приобретение прав на съёмки.

Особый интерес Netflix проявляет к эксклюзивному доступу на будущую свадьбу знаменитой пары. Как сообщают источники, свадебная церемония может стать одним из главных медийных событий года.

Напомним, что Свифт и Келси объявили о помолвке 26 августа через социальные сети. Артисты сопроводили заявление шутливой подписью о "браке между учителем английского и преподавателем физкультуры".

Проект станет продолжением растущего интереса стриминговых платформ к личной жизни знаменитостей. Ранее Netflix уже успешно выпускал документальные фильмы о различных знаковых событиях шоу-бизнеса.

Те́йлор Э́лисон Свифт (англ. Taylor Alison Swift; род. 13 декабря 1989, Уэст-Рединг, Пенсильвания, США) — американская певица и автор песен.



Netflix Inc. — американская развлекательная компания, а также стриминговый сервис фильмов и сериалов.

