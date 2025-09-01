Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Фильм французского режиссёра Оливье Ассайяса "Кремлёвский волшебник" получил неоднозначные оценки после премьеры на Венецианском кинофестивале.

Джуд Лоу
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Джуд Лоу

Рейтинг картины на агрегаторе Rotten Tomatoes составил 46% на основе первых 13 рецензий.

Критики особенно отмечают сильную актёрскую работу Джуда Лоу в роли Владимира Путина и Пола Дано в образе вымышленного советника президента. Однако многие обвиняют картину в сумбурном темпе и перегруженности сюжета.

Основная проблема заключается в хронометраже 2 часа 36 минут, который вмещает слишком много событий и персонажей. Рецензенты сравнивают фильм с мини-сериалом, который показывают на повышенной скорости.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что создатели фильма не обращались в Кремль за консультациями.

Картина основана на бестселлере Джулиано да Эмполи и повествует о начале политической карьеры Владимира Путина в 1990-х годах.

Уточнения

Дэ́вид Джуд Хе́йворт Ло́у (англ. David Jude Heyworth Law — Джуд Ло; род. 29 декабря 1972[…], Луишем, Лондон, Англия, Великобритания) — британский актёр театра, кино и телевидения. 

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
