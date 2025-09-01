Фильм французского режиссёра Оливье Ассайяса "Кремлёвский волшебник" получил неоднозначные оценки после премьеры на Венецианском кинофестивале.
Рейтинг картины на агрегаторе Rotten Tomatoes составил 46% на основе первых 13 рецензий.
Критики особенно отмечают сильную актёрскую работу Джуда Лоу в роли Владимира Путина и Пола Дано в образе вымышленного советника президента. Однако многие обвиняют картину в сумбурном темпе и перегруженности сюжета.
Основная проблема заключается в хронометраже 2 часа 36 минут, который вмещает слишком много событий и персонажей. Рецензенты сравнивают фильм с мини-сериалом, который показывают на повышенной скорости.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что создатели фильма не обращались в Кремль за консультациями.
Картина основана на бестселлере Джулиано да Эмполи и повествует о начале политической карьеры Владимира Путина в 1990-х годах.
Дэ́вид Джуд Хе́йворт Ло́у (англ. David Jude Heyworth Law — Джуд Ло; род. 29 декабря 1972[…], Луишем, Лондон, Англия, Великобритания) — британский актёр театра, кино и телевидения.
Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель.
В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.