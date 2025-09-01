Воссоединение сорвано: почему старый состав Гарри Поттера не вернётся на экраны – названа причина

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кино » Зарубежное кино

Режиссёр первых двух фильмов о "Гарри Поттере" Крис Коламбус заявил, что воссоединение оригинального актёрского состава для экранизации пьесы "Проклятое дитя" невозможно.

Хогвартс
Фото: commons.wikimedia.org by Joao Carlos Medau from Campinas, Brazil, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Хогвартс

Причиной он назвал радикальное расхождение во взглядах между актёрами и автором саги Джоан Роулинг.

В интервью The Times Коламбус пояснил, что Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт придерживаются мнения, противоположного позиции Роулинг. Её неоднозначные высказывания на тему трансгендеров* уже несколько лет вызывают острую критику. Это делает совместную работу над новыми проектами немыслимой.

Сам режиссёр также не согласен с автором, хотя и старается отделять искусство от личности создателя. При этом он признался, что не общался с Роулинг более десяти лет, в отличие от бывших юных звёзд.

Параллельно Коламбус выразил скептицизм по поводу готовящегося сериала HBO о Гарри Поттере. Его смутили утечки, свидетельствующие, что костюм Хагрида будет почти идентичен версии из его фильмов 25-летней давности.

* "Международное общественное движение ЛГБТ" признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ

Уточнения

Кристофер Джозеф Коламбус (англ. Christopher Joseph Columbus; род. 10 сентября 1958, Спенглер, США) — американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер. 

Джоа́н Ро́улинг (англ. Joanne Rowling; род. 31 июля 1965), или Ро́линг, также известная под псевдонимами Дж. К. Роулинг (J. K. Rowling), Джоан Кэ́тлин Роулинг (англ. Joanne Kathleen Rowling) и Ро́берт Гэлбре́йт (англ. Robert Galbraith) — британская писательница, сценаристка и кинопродюсер.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
