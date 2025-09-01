Японская анимация превзошла Титаник: кассовый рекорд спустя 27 лет побит

Фильм "Истребитель демонов: Бесконечный поезд" официально потеснил "Титаник" в списке самых кассовых картин в истории Японии.
Эпическая лента Джеймса Кэмерона находилась в тройке лидеров почти три десятилетия. Новый рекорд установила японская анимация, а не очередной голливудский блокбастер.
За 38 дней проката "Истребитель демонов" собрал 28,08 млрд иен. Картина привлекла в кинотеатры около 20 миллионов зрителей. Это позволило ей превзойти результат "Титаника" в 27,77 млрд.
Феноменальный успех окончательно закрепил статус франшизы как культурного явления.
"Титаник" Джеймса Кэмерона доминировал в японском прокате с 1997 года. Его историческое достижение казалось незыблемым. Теперь же мастерам аниме удалось совершить, казалось бы, невозможное. Это подтверждает глобальное влияние и экономическую мощь индустрии анимации.
Джеймс Фрэ́нсис Кэ́мерон (англ. James Francis Cameron; род. 16 августа 1954, Капускасинг, Онтарио, Канада) — канадский кинорежиссёр и кинопродюсер, чаще всего работавший в жанре фантастического боевика.
