Японская анимация превзошла Титаник: кассовый рекорд спустя 27 лет побит

Кино » Зарубежное кино

Фильм "Истребитель демонов: Бесконечный поезд" официально потеснил "Титаник" в списке самых кассовых картин в истории Японии.

Кино
Фото: pixabay.com by [1], https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кино

Эпическая лента Джеймса Кэмерона находилась в тройке лидеров почти три десятилетия. Новый рекорд установила японская анимация, а не очередной голливудский блокбастер.

За 38 дней проката "Истребитель демонов" собрал 28,08 млрд иен. Картина привлекла в кинотеатры около 20 миллионов зрителей. Это позволило ей превзойти результат "Титаника" в 27,77 млрд.

Феноменальный успех окончательно закрепил статус франшизы как культурного явления.

"Титаник" Джеймса Кэмерона доминировал в японском прокате с 1997 года. Его историческое достижение казалось незыблемым. Теперь же мастерам аниме удалось совершить, казалось бы, невозможное. Это подтверждает глобальное влияние и экономическую мощь индустрии анимации.

Уточнения

Джеймс Фрэ́нсис Кэ́мерон (англ. James Francis Cameron; род. 16 августа 1954, Капускасинг, Онтарио, Канада) — канадский кинорежиссёр и кинопродюсер, чаще всего работавший в жанре фантастического боевика.
 

«Тита́ник» (англ   lang="en">Titanic) — американская эпическая романтическая драма и фильм-катастрофа 1997 года режиссёра Джеймса Кэмерона, в котором показана гибель легендарного лайнера «Титаник».

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
