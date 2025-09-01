Стэнли Кубрик снял фильм, который актёр Питер Селлерс люто возненавидел

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Актёр Питер Селлерс откровенно высказал мнение о "Заводном апельсине" Стэнли Кубрика, назвав его безнравственной ерундой. Узнайте, что его оттолкнуло и как это связано с фильмом.

Фото: openverse.org by Rod Waddington, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Несмотря на выдающиеся роли в фильмах Стэнли Кубрика "Доктор Стрейнджлав" и "Лолита", актёр Питер Селлерс вовсе не собирался восхвалять режиссёра.

Хотя Селлерс был признан комедийным мастером, он часто оказывался источником конфликтов среди коллег, порой далеко выходя за рамки профессионального поведения. Однако, исполнив три совершенно разные роли в анти-военном шедевре Кубрика, Селлерс получил право критиковать даже самого знаменитого режиссера мира.

Фильм "Заводной апельсин", выпущенный в 1971 году, вызвал смешанные отзывы критиков. Несмотря на несомненный визуальный стиль и блестящую игру актёров, некоторые сцены оказались настолько шокирующими, что зрители едва могли выдержать их.

Главный герой, Алекс ДеЛардж в исполнении Малькольма МакДауэлла, предстал перед зрителем жестоким уголовником, совершая ужасающие преступления.

Насилие кажется неотъемлемой частью личности Алекса, вследствие чего он подвергается новому виду психологического лечения — методу Людовико. Процесс выглядит жестоко и мучительно.

Будучи вынужден смотреть страшные фильмы с открытыми глазами, слушая любимую музыку Бетховена, Алекс превращается в пустую оболочку своей прежней агрессивной натуры. Таким образом, фильм представляет собой сатирическое исследование насилия, морали и абсурдности попыток правительства справиться с общественной нестабильностью. Что же значит быть хорошим человеком?

Селлерс открыто выразил свое неприятие фильма Кубрика, заявив газете Chicago Sun-Times: "Ненавижу "Заводной апельсин". Я считаю этот фильм самой большой ерундой, которую видел за много лет. Безнравственным". Называя картину "безнравственной", Селлерс показал насколько сильно его оттолкнул фильм, возможно, упустив смысл картины.

Уточнения

Стэ́нли Ку́брик (англ. Stanley Kubrick [ˈkuːbrɪk]; 26 июля 1928, Манхэттен, США — 7 марта 1999, Хартфордшир, Великобритания) — американский и британский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, кинооператор и фотограф.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
