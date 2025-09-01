Культовый сериал Сумерки возвращается на экраны: афиша взорвала фанатов

Спустя тринадцать лет после выхода последней части, культовая серия фильмов "Сумерки" вновь будоражит сердца поклонников.
Официальные аккаунты франшизы сериала "Сумерки" опубликовали интригующую афишу с легендарной троицей — Кристен Стюарт, Робертом Паттинсоном и Тейлором Лотнером — и слоганом "Forever begins again". Под изображением было написано "This October", намекая на близкую премьеру.
Публикация сопровождалась лаконичной надписью "Tomorrow", однако фанатам хватило и этого, чтобы заполонить комментарии восторженными откликами.
Судя по всему, пять частей серии скоро появятся на больших экранах: "Сумерки" (2008), "Новолуние" (2009), "Затмение" (2010), "Рассвет. Часть первая" (2011) и "Рассвет. Часть вторая" (2012). Этот ретро-кинокруиз приурочен к двадцатилетнему юбилею первой книги Стефани Майер.
Эта фантастическая сага принесла своим героям славу и продолжает привлекать зрителей, заработав в мировом прокате свыше 3,3 миллиардов долларов. Режиссёр первого фильма Кэтрин Хардвик объясняет успех истории словами: "Все хотят пережить свою первую любовь. Она похожа на взрыв эмоций, заставляющий чувствовать себя живым. Именно это я хотела передать в фильме".
«Су́мерки Са́га Рассве́т: Часть 2» (англ. The Twilight Saga: Breaking Dawn — Part 2) — художественный фильм режиссёра Билла Кондона, вторая часть экранизации романа Стефани Майер «Рассвет». Премьера в РФ состоялась 15 ноября 2012 года.
Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.