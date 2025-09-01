Культовый сериал Сумерки возвращается на экраны: афиша взорвала фанатов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спустя тринадцать лет после выхода последней части, культовая серия фильмов "Сумерки" вновь будоражит сердца поклонников.

Актер Роберт Паттинсон

Официальные аккаунты франшизы сериала "Сумерки" опубликовали интригующую афишу с легендарной троицей — Кристен Стюарт, Робертом Паттинсоном и Тейлором Лотнером — и слоганом "Forever begins again". Под изображением было написано "This October", намекая на близкую премьеру.

Публикация сопровождалась лаконичной надписью "Tomorrow", однако фанатам хватило и этого, чтобы заполонить комментарии восторженными откликами.

Судя по всему, пять частей серии скоро появятся на больших экранах: "Сумерки" (2008), "Новолуние" (2009), "Затмение" (2010), "Рассвет. Часть первая" (2011) и "Рассвет. Часть вторая" (2012). Этот ретро-кинокруиз приурочен к двадцатилетнему юбилею первой книги Стефани Майер.

Эта фантастическая сага принесла своим героям славу и продолжает привлекать зрителей, заработав в мировом прокате свыше 3,3 миллиардов долларов. Режиссёр первого фильма Кэтрин Хардвик объясняет успех истории словами: "Все хотят пережить свою первую любовь. Она похожа на взрыв эмоций, заставляющий чувствовать себя живым. Именно это я хотела передать в фильме".

«Су́мерки Са́га Рассве́т: Часть 2» (англ. The Twilight Saga: Breaking Dawn — Part 2) — художественный фильм режиссёра Билла Кондона, вторая часть экранизации романа Стефани Майер «Рассвет». Премьера в РФ состоялась 15 ноября 2012 года.

