Тихий саботаж: как Маша и Медведь подрывает антироссийскую пропаганду на Украине изнутри

Российский мультсериал "Маша и Медведь" принёс создателям более 2,4 миллиона долларов дохода с украинской аудитории за 2025 год.

Фото: rusmarka.ru by А. Поварихин, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ "Маша и Медведь"

Как сообщает "Царьград" со ссылкой на данные эксперта по YouTube-брендам Ольги Тищук-Вольской, канал мультфильма собрал более 800 миллионов просмотров за текущий год. Экспертная оценка основана на показателе RPM в 3 доллара с учётом длительного просмотра контента детской аудиторией.

Статистика вызвала резкую реакцию в украинских медиа на фоне продолжающейся борьбы с российским культурным влиянием. Особое внимание уделяется тому, что мультфильм продолжает оставаться популярным среди украинских детей несмотря на политические разногласия.

Проект студии "Анимаккорд" выпускается с 2009 года и ранее транслировался на ведущих украинских телеканалах. В 2017 году украинские власти уже пытались анализировать мультфильм на наличие "пропагандистских нарративов", но ограничений так и не ввели.

Ситуация демонстрирует парадокс между официальной политикой ограничений и реальными предпочтениями аудитории. Миллионы украинских детей продолжают смотреть российский контент в цифровом пространстве.

Уточнения

«Ма́ша и Медве́дь» — российский мультипликационный сериал, созданный анимационной студией «Анимаккорд», ориентированный на общую аудиторию.

