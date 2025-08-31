Венеция в шоке: Метод исключения Пак Чхан Ука – корейский триллер покорил критиков

Корейский режиссёр Пак Чхан Ук представил на Венецианском кинофестивале свой новый фильм "Метод исключения". Картина моментально получила единодушное признание критиков, заработав 100% рейтинг на агрегаторе Rotten Tomatoes.
Лента рассказывает историю мужчины, уволенного после 25 лет работы. Герой в исполнении Ли Бён Хона сначала пытается найти новую работу, но затем выбирает радикальный путь — устранение более квалифицированных конкурентов.
Кинокритики единогласно рекомендуют фильм к просмотру, называя его идеальной смесью комедии, триллера и социальной сатиры. Особо отмечается актёрская работа звезды "Игры в кальмара".
Обозреватели подчёркивают, что фильм одновременно смешной, трогательный и жуткий. Многие называют ленту шедевром режиссёра, который ранее создал "Олдбой" и "Служанку". По мнению критиков, картина не оставляет зрителю другого выбора, кроме как посмотреть её.
Пак Чхан Ук (кор. 박찬욱?, 朴贊郁?; род. 23 августа 1963, Сеул, Южная Корея) — южнокорейский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер и бывший кинокритик.
