Венеция в шоке: Метод исключения Пак Чхан Ука – корейский триллер покорил критиков

1:03 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Корейский режиссёр Пак Чхан Ук представил на Венецианском кинофестивале свой новый фильм "Метод исключения". Картина моментально получила единодушное признание критиков, заработав 100% рейтинг на агрегаторе Rotten Tomatoes.

Фото: YouTube by Marie Claire Korea, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Пак Чхан Ук

Лента рассказывает историю мужчины, уволенного после 25 лет работы. Герой в исполнении Ли Бён Хона сначала пытается найти новую работу, но затем выбирает радикальный путь — устранение более квалифицированных конкурентов.

Кинокритики единогласно рекомендуют фильм к просмотру, называя его идеальной смесью комедии, триллера и социальной сатиры. Особо отмечается актёрская работа звезды "Игры в кальмара".

Обозреватели подчёркивают, что фильм одновременно смешной, трогательный и жуткий. Многие называют ленту шедевром режиссёра, который ранее создал "Олдбой" и "Служанку". По мнению критиков, картина не оставляет зрителю другого выбора, кроме как посмотреть её.

Уточнения

Пак Чхан Ук (кор. 박찬욱?, 朴贊郁?; род. 23 августа 1963, Сеул, Южная Корея) — южнокорейский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер и бывший кинокритик.

