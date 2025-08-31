Элайджа Вуд раскрыл главную силу Властелина колец: это больше, чем просто кино

Актёр Элайджа Вуд провёл сессию вопросов-ответов на платформе Reddit. Он тепло поблагодарил поклонников за непроходящую любовь к трилогии "Властелин колец", несмотря на более чем 20-летнюю историю фильмов.
Вуд подчеркнул, что особенно ценит истории о том, как фильмы помогают людям переживать трудные периоды жизни. Он назвал это проявлением удивительной силы искусства и бесконечным даром для всей съёмочной группы.
Актёр также анонсировал свой новый проект — фильм "Токсичный мститель". Картина выйдет в российский прокат уже 4 сентября.
Лента расскажет историю обычного уборщика, который случайно становится мутировавшим супергероем и начинает борьбу с корпоративной жадностью.
Вуд выразил благодарность за возможность быть причастным к проектам, которые создают прочную связь между людьми через искусство.
Эла́йджа Джо́рдан Вуд (англ. Elijah Jordan Wood; род. 28 января 1981, Сидар-Рапидс, Айова) — американский актёр. Наиболее известен по роли Фродо Бэггинса в трилогии «Властелин колец» (2001—2003).
