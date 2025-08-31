Боюсь не ИИ, а природной глупости: Гильермо дель Торо раскрыл главную идею Франкенштейна

Режиссёр Гильермо дель Торо представил в Венеции свою новую работу — "Франкенштейн". Особое внимание он уделил философской концепции фильма во время пресс-конференции.
Дель Торо категорически отверг трактовку своей работы как предупреждения об опасностях искусственного интеллекта.
"Это не метафора. Я не боюсь искусственного интеллекта. Я боюсь природной глупости", — заявил мексиканский режиссер.
По его словам, картина исследует человеческую природу и право на несовершенство. Фильм пытается показать важность сохранения человечности в периоды социальной поляризации.
"Одна из самых важных задач — сохранить понимание человечности во времена, когда всё становится биполярным", — пояснил дель Торо.
Режиссёр подчеркнул, что его работа посвящена способности людей понимать друг друга в самых тяжёлых обстоятельствах.
Главные роли в картине исполнили Джейкоб Элорди и Оскар Айзек. Лента представляет собой новую интерпретацию классического романа Мэри Шелли об учёном, оживившем мёртвое тело.
Гилье́рмо дель То́ро Го́мес (исп. Guillermo del Toro Gómez; род. 9 октября 1964, Гвадалахара, Халиско, Мексика) — мексиканский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, писатель.
В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.