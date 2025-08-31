Откровения Дакоты Джонсон: что скрывалось за кулисами финального сезона Офиса

Актриса Дакота Джонсон рассказала о крайне негативном опыте работы над финалом культового сериала "Офис". В интервью шоу Сета Майерса она призналась, что съёмки стали для неё худшим периодом в жизни.
Джонсон появилась в двухсерийном финале в роли бухгалтера Дакоты. Её персонаж рассматривался как потенциальная центральная фигура для спин-оффа, но проект так и не был реализован.
Актриса ожидала, что съёмки займут не более полудня, но в итоге они растянулись на две недели. При этом её присутствие в финальной версии оказалось минимальным.
Основной проблемой стала крайне недружелюбная атмосфера на площадке. Основной актёрский состав, работавший вместе 10 лет, переживал эмоциональное прощание с шоу и не проявил интереса к новой коллеге.
Джонсон описала, что столкнулась с полным безразличием, несмотря на свой энтузиазм. Этот опыт стал для актрисы одним из самых сложных в профессиональной карьере.
Дакота Майи Джонсон (англ. Dakota Mayi Johnson; род. 4 октября 1989, Остин, Техас, США) — американская актриса и модель.
