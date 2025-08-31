Откровения Дакоты Джонсон: что скрывалось за кулисами финального сезона Офиса

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:06
Кино » Зарубежное кино

Актриса Дакота Джонсон рассказала о крайне негативном опыте работы над финалом культового сериала "Офис". В интервью шоу Сета Майерса она призналась, что съёмки стали для неё худшим периодом в жизни.

Дакота Джонсон
Фото: commons.wikimedia.org by Pietro Luca Cassarino, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дакота Джонсон

Джонсон появилась в двухсерийном финале в роли бухгалтера Дакоты. Её персонаж рассматривался как потенциальная центральная фигура для спин-оффа, но проект так и не был реализован.

Актриса ожидала, что съёмки займут не более полудня, но в итоге они растянулись на две недели. При этом её присутствие в финальной версии оказалось минимальным.

Основной проблемой стала крайне недружелюбная атмосфера на площадке. Основной актёрский состав, работавший вместе 10 лет, переживал эмоциональное прощание с шоу и не проявил интереса к новой коллеге.

Джонсон описала, что столкнулась с полным безразличием, несмотря на свой энтузиазм. Этот опыт стал для актрисы одним из самых сложных в профессиональной карьере.

Уточнения

Дакота Майи Джонсон (англ. Dakota Mayi Johnson; род. 4 октября 1989, Остин, Техас, США) — американская актриса и модель.

«Офис» (англ   lang="en">The Office) — американский псевдодокументальный ситком, адаптация одноимённого популярного сериала канала BBC.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
