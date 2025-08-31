Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маленький друг с большими проблемами: что чаще всего губит волнистых попугайчиков
Эволюция в темноте: обычные рыбы изменили ход эволюции
Беру свои слова обратно: Виктория Боня отказалась от своих заявлений 15 лет спустя
Курортные апартаменты обходят мегаполисы: рынок недвижимости сделал неожиданный выбор
9 фраз-масок: как распознать скрытого манипулятора и не попасть в его сети
Домашний Киндер Кантри: в два раза меньше калорий и в три раза больше удовольствия
Жидкие Соломоновичи везде: Цыганова взорвалась из-за возвращения Гусмана на российское ТВ
Щелчки холодильника ночью: тайный код или предупреждение о поломке
Миллиарды невидимых помощников: кто реально отвечает за здоровье кожи

Дензел Вашингтон отказался от кино: двукратный оскароносец не смотрит даже свои фильмы

1:04
Кино » Зарубежное кино

Двукратный обладатель премии "Оскар" Дензел Вашингтон сделал неожиданное признание в ходе беседы для GQ. Актёр заявил, что полностью прекратил смотреть фильмы, включая свои собственные работы.

Дензел Вашингтон
Фото: commons.wikimedia.org by GabboT, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дензел Вашингтон

Разговор состоялся при участии режиссёра Спайка Ли и рэпера A$AP Rocky. Вашингтон с уверенностью заявил, что не посещает кинотеатры и не смотрит кинокартины дома. На вопрос о причине такой позиции актёр ответил: "Вероятно, потому что я сам снимаюсь в кино. Я устал от фильмов".

По приблизительным оценкам Вашингтона, он снялся более чем в пятидесяти картинах. При этом актёр признался, что ни одну из своих работ не досмотрел до конца полностью. Это касается даже культовых фильмов вроде "Малкольма Икса" и дебютного сотрудничества со Спайком Ли в ленте "Блюз о лучшей жизни".

Поводом для встречи стала промо-кампания нового нео-нуарного триллера " Рай и ад", где Вашингтон и Rocky сыграли ключевые роли. 

Уточнения

Де́нзел Хэйс Ва́шингтон-мл. (англ. Denzel Hayes Washington, Jr.; род. 28 декабря 1954, Маунт-Вернон) — американский актёр, продюсер и режиссёр.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица Аудио 
Секрет тибетских монахов раскрыт: для чего они в чай добавляли соль
Еда и рецепты
Секрет тибетских монахов раскрыт: для чего они в чай добавляли соль Аудио 
Картофель хранится в два раза дольше: хитрость с просушкой, о которой молчат соседи
Садоводство, цветоводство
Картофель хранится в два раза дольше: хитрость с просушкой, о которой молчат соседи Аудио 
Популярное
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица

В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.

Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Последние материалы
Домашний Киндер Кантри: в два раза меньше калорий и в три раза больше удовольствия
Дензел Вашингтон отказался от кино: двукратный оскароносец не смотрит даже свои фильмы
Жидкие Соломоновичи везде: Цыганова взорвалась из-за возвращения Гусмана на российское ТВ
Щелчки холодильника ночью: тайный код или предупреждение о поломке
Миллиарды невидимых помощников: кто реально отвечает за здоровье кожи
Собака сбегает при каждой возможности: сигнал, который нельзя игнорировать
Семена, которые стоит бросить в землю сейчас, чтобы зима не осталась голой
Поколение Z терпит финансовый крах: кредитные карты, аренда и долги
ГОСТ разрешает пластик — но только с маркировкой: когда на АЗС наливают, а когда разворачивают
Домашний фитнес против лишнего веса: упражнения, которые сжигают жир мгновенно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.