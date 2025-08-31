Дензел Вашингтон отказался от кино: двукратный оскароносец не смотрит даже свои фильмы

Двукратный обладатель премии "Оскар" Дензел Вашингтон сделал неожиданное признание в ходе беседы для GQ. Актёр заявил, что полностью прекратил смотреть фильмы, включая свои собственные работы.
Разговор состоялся при участии режиссёра Спайка Ли и рэпера A$AP Rocky. Вашингтон с уверенностью заявил, что не посещает кинотеатры и не смотрит кинокартины дома. На вопрос о причине такой позиции актёр ответил: "Вероятно, потому что я сам снимаюсь в кино. Я устал от фильмов".
По приблизительным оценкам Вашингтона, он снялся более чем в пятидесяти картинах. При этом актёр признался, что ни одну из своих работ не досмотрел до конца полностью. Это касается даже культовых фильмов вроде "Малкольма Икса" и дебютного сотрудничества со Спайком Ли в ленте "Блюз о лучшей жизни".
Поводом для встречи стала промо-кампания нового нео-нуарного триллера " Рай и ад", где Вашингтон и Rocky сыграли ключевые роли.
Де́нзел Хэйс Ва́шингтон-мл. (англ. Denzel Hayes Washington, Jr.; род. 28 декабря 1954, Маунт-Вернон) — американский актёр, продюсер и режиссёр.
